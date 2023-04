Hai mai provato a struccarti con il burro? Non potrai più smettere di farlo

Il burro è tra gli ingredienti più utilizzati in cucina ma non tutti sanno che può essere usato anche per struccarsi: ecco perché è efficace.

Il burro è un ingrediente che consente di ottenere grandi risultati in cucina in quanto rende le pietanze uniche, dal sapore inconfondibile. Ciò detto, è altrettanto utile ed efficace se è utilizzato come struccante per eliminare le tracce di make up. L’ingrediente in esame può andare a sostituire senza problemi qualsiasi prodotto chimico venduto in commercio consentendo di ottenere una pulizia profonda da un lato e dall’altro di risparmiare non pochi soldi. Il burro infatti è un ingrediente economico e oltretutto reperibile non a caso si trova in tutte le case.

Alla luce di ciò, in questo articolo procederemo con l’elencarvi tutte le proprietà del burro che contribuiscono a renderlo il migliore struccante per il viso. Quelle che stiamo per offrirvi sono informazioni molto utili anche perché consentono di limitare anche i danni verso l’ambiente. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere.

Burro, ecco perché è uno struccante super efficace

Come molte di voi già sapranno, è importantissimo rimuovere il trucco dal viso anche se spesso si considera una pratica noiosa. Andare a dormire truccate infatti può favorire l’insorgere di impurità e contribuire a far apparire il viso meno fresco e luminoso.

Ciò detto, in commercio esistono tantissimi prodotti destinati alla rimozione del make up che però in alcuni casi non risultano essere particolarmente efficaci. A tal proposito, può essere utile sapere che esistono prodotti cremosi a base di burro che senza dubbio consentono di ottenere risultati di gran lunga più soddisfacenti. Essi fanno bene all’ambiente e soprattutto alla pelle e consentono di risparmiare tantissimo tempo in quanto consentono di eliminare il trucco in una sola passata.

Il loro uso è particolarmente consigliato nelle donne che hanno la cute secca che tende a disidratarsi. In caso di pelle grassa invece i prodotti in esame potrebbero rivelarsi controindicati. Il rischio infatti potrebbe essere quello di aumentare la produzione di sebo peggiorando dunque l’aspetto della cute. Per quanto concerne l’utilizzo, non bisogna fare altro che prelevare una piccola quantità di prodotto e distribuirlo sul viso eseguendo un delicato massaggio. Passatelo anche sulle palpebre, in corrispondenza delle ciglia, insistendo laddove risulta esserci una maggiore quantità di make up.

Eseguito questo passaggio, e quando il trucco risulterà ben sciolto, procedete con lo sciacquare il tutto con acqua tiepida, asciugando vi con un panno in microfibra in modo tale da eliminare ogni tipo di traccia: il risultato sarà una pelle pulita, idratata e luminosa!