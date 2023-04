Michelle Hunziker detta moda: il taglio bon ton perfetto per le over che alleggerisce la figura

Michelle Hunziker continua a dettare tendenza, e dal bancone di Striscia la Notizia promuove il suo nuovo taglio, che diventa ispirazione per tutte le over 40 che vogliono adottare un look più fresco e primaverile

Da un po’ di mesi è tornato di moda il taglio bob. Pionieristica fu la supermodella Emily Ratajkowski che a una sfilata di Marc Jacobs dell’anno scorso si presentò con un short bob texturizzato e un po’ mosso, impreziosito da una frangetta spettinata, o come dicono i più addentro “messy”.

Da allora il bob è diventato un taglio richiestissimo, in tutte le sue varianti. Da non molto Chiara Ferragli è passata a un bob medio, e lo stesso ha fatto Michelle Hunziker, che all’inizio di febbraio ha stupito i suoi follower pubblicando su Instagram le foto della sua sessione dal parrucchiere (l’hairstylist di fiducia a Roma, Alessia Solidani) prima, durante e dopo il taglio. E così il taglio bob si è trasformato in un nuovo evergreen, soprattutto per la primavera. In uno dei suoi ultimi post su Instagram Michelle Hunziker mostra orgogliosa un long bob mosso, adattandosi così al nuovo tormentone.

Ma che cos’è un long bob e a chi sta bene? Bisogna partire con alcuni riferimenti. Per essere chiamato così, il long bob deve sfiorare la clavicola, dato che va inserito nella categoria dei tagli medi. Deve offrire movimento grazie alla sua lunghezza, coprendo interamente il collo. Non conta il fatto che termini subito prima o appena dopo le spalle: è importante che avvolga l’intero ovale come una cornice.

Michelle Hunziker ispira le quarantenni con il suo nuovo taglio: ecco a chi è adatto

Quando a febbraio Michelle ha deciso di cambiare hair look, ha puntato su un caschetto asimmetrico assai giovanile. E su Instagram ha commentato così la sua scelta: ​”Questo è il taglio capelli più corto mai fatto nei miei ultimi 30 anni di vita“. Ora quel bob è leggermente cresciuto e i capelli leggermente mossi sono stati pettinati con una fila di lato. L’acconciatura è di Grazia Mangino. E in questa forma la presentatrice riesce a valorizzare pienamente il suo viso e l’eleganza naturale del suo portamento.

Il long bob è il taglio ideale per chi vuole ringiovanire il proprio volto senza esagerare né forzare troppo i propri gusti. La scelta accontenta poi le eterne indecise fra lungo e corpo: ecco perché il taglio può essere inteso come un vero e proprio passe-partout con cui approcciare più stili. Più di un semplice caschetto, è una cornice che sa di naturalezza e freschezza e che quindi fa pensare subito alla leggerezza e alla primavera.

Sta bene alle più giovani che hanno voglia di provare un look più classico e alle over 40 che non sono pronte a perdere tutto il movimento dei capelli lunghi. Davvero sta bene a tutte: si adatta perfettamente a tutti i visi. Gli ovali troppo tondeggianti possono sfruttarlo per allungare il disegno del volto con un taglio a vettore, grazie alla scalatura, alle frange e al movimento può accorciare i visi più lunghi. Ed è adatto anche alle facce più quadrate o spigolose.