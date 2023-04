Sei solita truccarti con le dita o con il pennello? Qual è la tecnica migliore

Anche tu usi truccarti con le dita? I fan dei pennelli la considerano una tecnica sbagliata: ecco quindi i segreti per un make up perfetto.

Trucco con le dita o con il pennello? Questo è il dilemma. Molte persone preferiscono usare i pennelli e ne hanno tantissimi nella loro pochette, mentre altre trovano più comodo utilizzare le dita per passare ombretti, terre o addirittura blush e fondotinta. I truccatori utilizzano i pennelli, perché più igienici e più pratici rispetto alle dita e tantissimi ritengono che questa sia la tecnica corretta.

Di pennelli ce ne sono di vario tipo. Ci sono quelli adatti per passare gli ombretti e l’eyeliner, quelli per passare creme, fondotinta e maschere per il viso. In commercio si trovano anche tantissime opzioni per stendere le terre e i blush, addirittura in base alla tecnica che si vuole dare al make-up. Per questo motivo dentro le nostre pochette ci ritroviamo una varietà di pennelli. C’è invece chi ignora l’esistenza di questi e si limita ad utilizzare le dita. Ma nessuno si è chiesto se usare le dita è sbagliato, anzi, c’è chi lo ritiene proprio scorretto.

Truccarti con le dita o con il pennello? Scopriamo qual è meglio

L’uso dei pennelli è più indicato per la precisione, mentre l’utilizzo delle dita può essere preferibile per la luminosità e l’intensità dei colori. Truccarsi con le dita, infatti, evita di passare più volte il pennello per intensificare il colore. Tuttavia, la scelta tra i due strumenti dipende anche dalle preferenze personali e dalle abilità individuali di ogni persona. Se usi le dita, ricorda sempre di lavare le mani prima di applicare il trucco. Ciò garantirà una base pulita per la tua routine di bellezza.

Se hai mani secche, assicurati di idratarle con una crema idratante prima di iniziare il trucco per una migliore applicazione. Inoltre, come i pennelli, è importante mantenere le tue mani pulite per prevenire la diffusione di germi o batteri sul tuo viso durante la creazione del tuo stile preferito. Con le mani perfettamente pulite e idratate, sarai pronta per un risultato impeccabile del tuo trucco.

Anche per truccarsi con le dita esistono delle regole precise per stendere il colore e creare un trucco perfetto. Questo consente di evitare un pasticcio. Gli esperti di make-up consigliano di usare l’indice per sfumare le matite, ma non per altri prodotti. Un trucchetto è quello di tracciare una riga e sfumarla con questo dito. Il dito medio è un valido alleato per le aree più grandi della palpebra e per creare grosse sfumature.

Ad esempio, quando utilizzi l’ombretto sulla palpebra mobile. Anche l’anulare è un dito perfetto per la creazione del trucco, ma va bene per utilizzare il correttore. Il mignolo è un dito molto piccolo, dunque, va bene per i lavori di precisione. Come per i pennelli sottili, il dito mignolo è ottimo per gli ombretti chiari agli angoli dell’occhio o per le ombre più scure. Ora che conosci questi trucchetti farai sicuramente a meno del pennello.