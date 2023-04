Il tuo bimbo ti tira i capelli: c’è un motivo preciso e coinvolge la sua crescita

Anche tuo figli ti tira sempre i capelli? Lascialo fare, ecco cosa si nasconde dietro a questo suo piccolo vizio.

I tuoi capelli da quando sei diventata mamma non hanno pace? Molto spesso tuo figlio di tira in capelli, specialmente se è piccolo? Oggi ti sveliamo il motivo che ti stupirà. E’ qualcosa che lo lega al rapporto speciale che avete voi due.

Si perché se lo fa un motivo ben preciso c’è! Scorri le prossime righe per scoprire che cosa si nasconde dietro a questo suo modo di fare. Sicuramente fastidioso, ma è per il suo bene! Lo aiuterà moltissimo nella sua crescita personale.

Tuo figlio ti tira i capelli? Ecco perché

In modo particolare sono i neonati che amano incredibilmente i capelli della mamma. Magari durante la loro poppata o mentre si stanno per addormentare. La mamma come spesso accade lo lascia fare anche se, confessiamolo, fa male!

Per il piccolo è un modo per stabilire un contatto in modo fermo con la mamma, ovvero la persona del quale si fida in assoluto più di tutti. Il neonato lo utilizza come modo per non perdere il contatto con lei e per infondere sicurezza in se stesso. Tantissimi bambini hanno questa sorta di rituale in questi momenti precisi con la mamma.

Con il passare dei mesi, com’è giusto che sia, il contatto così stretto con la mamma diminuisce e allo stesso passo anche questo voglia di afferrare i suoi capelli. Il neonato inizia a diventare grande ed acquisire sicurezza nel mondo esterno ed in se stesso.

Se non dovesse accadere, potrebbe essere un sintomo di qualche incertezza. Magari la mamma è un po’ in ansia per qualche motivo ed il toccare i suoi capelli lo fa tranquillizzare. Vi consigliamo, in questo caso di prendere un pupazzo che ha i capelli e dirigere le mani del piccolo verso di lui. Come in tutte le cose, bisogna avere pazienza non è detto che si risolva il tutto in poco tempo. Potrebbe essere come quando vogliamo togliere il ciuccio. Ci vuole calma e tranquillità. Magari possiamo iniziare a tranquillizzarlo anche con una canzoncina dolce.

Per qualsiasi dubbio o domanda più specifica vi consigliamo sempre di chiedere poi il parere del vostro pediatra. Lui vi conosce alla perfezione e vi può suggerire la strada migliore per il vostro percorso meraviglioso. Continuate a seguirci per scoprire sempre qualcosa di nuovo sul rapporto con vostro figlio!