Pizza, mangiarla senza aumentare peso e glicemia si può con questi fantastici trucchi

Vuoi concederti una buonissima pizza ma hai paura di ingrassare? Ti sveliamo noi qualche trucchetto utilissimo!

A tutti piace concedersi, magari andando a cena fuori con gli amici, una buona pizza. Ma se stiamo seguendo un regime alimentare volto a perdere peso non sappiamo mai cosa scegliere. Ti aiutiamo noi indicandoti cosa puoi mangiare senza troppo stress.

Una pizza è concessa se sei a dieta. Ma ricorda che deve avere delle piccole caratteristiche molto semplici da ricordare. Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo come possiamo scegliere il nostro peccato di gola alimentare, la pizza.

Come sceglierla se non vogliamo incidere sulla bilancia

Impossibile trovare una persona che non ami la pizza! Tutti l’adorano e quando andiamo a cena fuori cosa c’è di meglio, se è un’uscita con amici, di andare a mangiare la pizza? Ci sono anche tantissimi ristoranti che hanno delle aree gioco pensate per i piccoli. In questo modo i genitori si rilassano completamente. Ma se stiamo cercando di perdere qualche chilo di troppo?

Come prima cosa vi diciamo che le pizze non sono assolutamente tutte uguali, anzi! L’apporto calorico può variare di moltissimo. Una semplicissima pomodoro e origano non possiamo paragonarla ad una capricciosa. Diciamo che la classica margherita ha circa 800/1000 calorie. Ricordiamoci poi che deve essere ben lievitata e soprattutto bene cotta. Se aggiungiamo anche le verdure, poi, è sempre una buona idea.

Se volete mangiare una buona pizza potete sempre chiedere consiglio al vostro nutrizionista che vi aiuterà a capire come gestire il pasto libero ed aggiungere proprio una bella pizza. Magari una volta alla settimana. Vi ricordiamo poi, che non ci dobbiamo mai pesare la mattina dopo averla mangiata. Il motivo? Il leggero aumento potrebbe essere solamente una ritenzione maggiore di acqua nei tessuti e non grasso.