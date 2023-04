Se fai queste cose potresti danneggiare gravemente i tuoi capelli: fai attenzione

La salute dei capelli deve essere curata costantemente per evitare doppie punte e ciocche sfibrate. Per questo ci sono diverse abitudini da evitare.

Una chioma ben tenuta non è solo effetto del giusto shampoo ma di tante piccole attenzioni da tenere presenti ogni giorno. Basta poco a squilibrare il cuoio capelluto o sfibrare i capelli e anzi spesso la colpa deriva da abitudini diffuse ma del tutto sbagliate. Spesso neppure ci si pensa finché gli effetti non si fanno evidenti quindi se sei ti rivedrai in alcune delle routine che elencheremo è meglio correre ai ripari.

Il primo errore comune a molte ragazze è quello di non tagliare mai i capelli per farli crescere rapidamente. Per evitare che si indeboliscano dando luogo alle doppie punte conviene accorciarli di un paio di centimetri con cadenza regolare. Andare dal parrucchiere ogni due o tre mesi per una spuntatina è sufficiente perché la chioma cresca senza sfibrarsi. Ma può bastare controllare lo stato delle punte per capire se è giunta l’ora.

Per chi ama raccogliere i capelli anziché lasciarli sciolti c’è un consiglio da tenere ben presente: non stringere troppo gli elastici. Se è vero che la coda o la treccia resistono più a lungo senza allentarsi la tensione non fa un buon effetto alle radici. Tenere le ciocche tese può provocare la caduta dei capelli che finiscono con il diradarsi a causa della trazione.

Attenzione a lavaggi e tinte

Sono molti a lavare i capelli tutti i giorni ma questa abitudine rischia di provocare una maggiore produzione di sebo. L’ideale sarebbe far passare due o tre giorni fra ogni shampoo in modo da non squilibrare il cuoio capelluto. Chi fa i conti con i capelli grassi può valutare di utilizzare dei prodotti per pulire la chioma a secco. Esistono diversi spray o mousse che permettono di essere perfetti in pochi secondi spazzolando le ciocche dopo aver applicato il prodotto.

Fra le pratiche da evitare il più possibile c’è anche quella decolorare i capelli. Si tratta di un trattamento necessario per determinate tinte (colori pastello, blu, viola…) che però tende a indebolire la chioma in modo grave se effettuato spesso. Meglio far passare qualche mese fra una seduta e l’altra per non vedere i capelli spezzarsi o colorare solo le punte. Infine c’è un prodotto che pochi usano ma aiuta a mantenere forte il capello, vale a dire il protettore termico. Prima di piastrare o arricciare i capelli è meglio applicarlo perché il calore non li danneggi.