Visi tondi: come valorizzarli al massimo, ma se sbagli trucco è un disastro | Fai così

Hai un viso tondo? Non è un difetto, ma se lo vuoi ovale puoi valorizzarlo con il trucco. Occhio a non sbagliare, potresti evidenziarlo di più

Avere un viso tondeggiante non deve essere necessariamente visto come un difetto. Ci sono anche bellissime star che hanno questa caratteristica, come Selena Gomez, Gigi Hadid e Cameron Diaz. I visi tondi offrono molte possibilità per creare un look unico ed esclusivo, sfruttando le loro caratteristiche distintive. Sono tanti gli accorgimenti sull’hair style e il trucco che possono valorizzare questa caratteristica, creando equilibrio visivo, senza nasconderlo. Inoltre, il viso rotondo può essere abbinato a occhiali da vista o da sole, che seguano il profilo del viso e ne enfatizzino la forma.

Una prova per determinare se il viso ha una forma ovale consiste nella misurazione della distanza tra gli occhi e l’attaccatura dei capelli e tra la punta del naso e il mento, se le misurazioni sono simili, è probabile che il volto sia regolarmente ovale. Se si misura l’altezza complessiva del volto e la sua larghezza e questi valori risultano simili, insieme a una mandibola non marcatamente squadrata, allora il volto è probabilmente di forma tonda.

Tuttavia, è facile anche riconoscerlo a colpo d’occhio. Ci sono altre forme di viso comuni oltre a quelle menzionate, come la forma squadrata, allungata, a diamante e a cuore, ognuna delle quali può essere valorizzata in modo diverso con capelli, trucco e accessori.

Valorizzare il viso tondo con il trucco, ma se sbagli rischi di evidenziarlo

La forma del viso tondo si caratterizza per la regolarità dei lineamenti, il contorno circolare, le guance piene e gli zigomi arrotondati. Tale forma del viso non è influenzata dal peso corporeo o da altri fattori simili, ma è semplicemente un’eredità naturale. Non a tutte piace la forma del propri viso, ma, tuttavia, è possibile camuffarlo con il make-up. Se eseguito bene il trucco può cambiare completamente i lineamenti.

Per verticalizzare e modellare il volto, il make-up può essere infatti un grande alleato. Per il viso tondo, si consiglia l’uso della triade “magica” composta da terra, fard e illuminante. Il contouring inizia con l’applicazione di una goccia di illuminante mescolata al fondotinta come base.

Successivamente, si utilizza una terra marrone fredda per ombreggiare i lati del viso, dalle mascelle alla fronte e alle tempie, per poi sfumare con il blush applicato sui zigomi con un tratto netto e verso il basso. L’obiettivo è quello di giocare con i chiaroscuri per rendere il viso tondo più oblungo possibile.

Anche le montature squadrate o le forme geometriche-asimmetriche possono essere indicate per i visi tondi, mentre vanno evitati gli occhiali con montature rotonde, dai colori troppo sgargianti o con una larghezza eccessiva. Infine, va ricordato che la scelta dei migliori occhiali per viso rotondo non deve essere effettuata solo in base alle tendenze moda del momento, ma soprattutto in funzione del proprio stile personale e delle esigenze di comfort e funzionalità.