“Carlo Verdone voleva andare avanti, io ero confusa”: la rivelazione a sorpresa dell’attrice

Recentemente un’attrice ha parlato di una relazione con Carlo Verdone che avrebbe potuto diventare qualcosa di più.

Si tratta di una vicenda piuttosto vecchia, che probabilmente avrebbe fatto volare la fantasia di coloro che all’epoca erano fan sfegatati di Verdone e dell’attrice che, per diversi film, è stata una sua fantastica partner.

La storia risale alla metà degli anni Novanta, in un momento di grande successo per la carriera attoriale di Verdone, che nel frattempo era anche diventato regista di diversi suoi film.

Tra questi vale sicuramente ricordare Viaggi di Nozze, per il quale Verdone interpreta diversi personaggi molto diversi tra loro, e tutti in grado di catturare le piccole e grandi manie di vari tipi di italiani. In questo film, diviso in quattro episodi, i personaggi di Verdone hanno quattro mogli, interpretate da grandi attrici tra cui Veronica Pivetti e Claudia Gerini. Proprio una delle due avrebbe visto il rapporto con Verdone passare dal set all’ambito personale.

Uno dei (pochi) due di picche della vita di Verdone

In Viaggi di Nozze i personaggi di Ivano e Jessica sono probabilmente i più sopra le righe rispetto a tutti gli altri. Per chi non li ricordasse sono la coppia di coatti romani mossi da grande passione. I due hanno una passione particolare per avere rapporti sessuali in situazioni particolari. Il loro motto di vita era l’indimenticabile ” ‘o famo strano?”

A distanza di anni, in un libro che ripercorre la sua vita sentimentale, Claudia Gerini ha rivelato che negli stessi anni tra lei e Verdone scattò qualcosa. Dopo aver apprezzato il suo talento in Viaggi di Nozze, del ’95, il regista volle Claudia come protagonista assoluta del suo film successivo. Uscito nel ’96, Sono Pazzo di Iris Blond vide di nuovo Carlo e Claudia assieme sul set.

Proprio sul set di quel secondo film l’affinità professionale si trasformò in qualcosa di più. Tra i due nacque un flirt che Carlo Verdone avrebbe voluto trasformare in una relazione seria ma, purtroppo per lui, Claudia Gerini non era in un periodo della sua vita in cui poteva dedicarsi a costruire una stabilità emotiva. “Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. […] Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa, ma ora siamo grandi amici” ha scritto la Gerini nel suo libro.

Anche se certamente i primi tempi saranno stati difficoltosi, le molte foto che i due scattano spesso insieme testimoniano che tra Claudia e Carlo oggi c’è un bellissimo rapporto. Lei è arrivata anche a scrivere su Instagram “Io lo amo! Punto!” come didascalia a un selfie di coppia scattato sul set di Vita da Carlo 2.