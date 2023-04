Con il trucco del 2,5 saprai qual è il taglio più adatto a te: non farti fregare dal parrucchiere, così vai a colpo sicuro

C’è una regola che nessuno conosce che ti svela finalmente qual è la lunghezza di capelli perfetta per te: non farti trovare impreparata, segui il trucco del 2,5 per sapere cosa dire al parrucchiere.

L’appuntamento dal parrucchiere per un taglio di capelli può tramutarsi talvolta in un vero incubo. Per molte può rappresentare un’opportunità di cambiamento, magari quando si è davvero intenzionate a stravolgere il proprio look. Eppure una piccola tremarella quando ci si accinge ad avvicinarsi alla forbice colpisce tutte.

Sarà perché la “spuntatina” ha traumatizzato prima o poi ogni donna, rimasta delusa nel ritrovarsi con un taglio molto più estremo rispetto a quanto si desiderava. Al giorno d’oggi però, il mondo tecnologico viene in soccorso anche di questo, fornendo un archivio infinito di spunti e ispirazioni da portare dritte dritte dall’hairstylist di fiducia. Quando ci si reca in salone per un taglio infatti, generalmente il professionista dedica alla cliente un momento di consulenza.

In questo prezioso tempo bisogna stabilire con esattezza quale lunghezza scegliere, ascoltando la sua opinione ma avendo comunque le idee ben chiare. Prima di cadere in errori fatali che possono costare qualche lacrimuccia, è bene valutare a casa propria e con calma il taglio che si andrà ad effettuare. Per farlo esiste finalmente un trucco semplicissimo e infallibile. Una volta scoperto, non se ne farà più a meno.

Scegli la lunghezza giusta con il metodo 2,5: seguilo e non ti pentirai più del taglio

La sensazione più brutta che si possa provare dopo essere uscite dal parrucchiere, è sentirsi irrimediabilmente insoddisfatte del proprio taglio. Un risultato irreversibile, con cui bisognerà fare i conti per mesi prima i capelli tornino ad essere della lunghezza desiderata. Meglio non esagerare con il coraggio quindi, esaminando con attenzione la propria fisionomia per essere consapevoli della propria scelta. Per farlo non c’è bisogno di affidarsi ciecamente al parrucchiere, spesso tentato dalla voglia di sperimentare nuovi tagli.

Basterà seguire il “metodo del 2,5“, un segreto di recente diffusione spiegato dall’esperta di bellezza Luana Simeone sul suo canale TikTok. Si tratta di un trucchetto semplicissimo e infallibile per scoprire la lunghezza ideale dei capelli in base alla forma del viso e si basa su una semplice regoletta. Tutto ciò che occorre è un semplice metro, con il quale bisognerà misurare la distanza che intercorre tra il lobo dell’orecchio e il proprio mento.

Aiutandosi con una penna, bisogna verificare i centimetri che separano questi due punti: se sono inferiori a 5,7 centimetri vorrà dire che il proprio volto si presta alla perfezione ad un taglio medio o corto. Al contrario, se la distanza è superiore a 5,7 centimetri, significherà che la scelta ideale per il proprio viso sono i capelli lunghi. Il nome “2,5” è riferito alla misura calcolata in pollici (il cui corrispondente in centimetri è per l’appunto 7,5). Una vera svolta per non commettere più errori di look, da provare subito!