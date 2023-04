Il rimedio per pulire alla perfezione i mobili opachi senza lasciare aloni: questa soluzione è una vera salvezza

Esistono rimedi naturali per pulire i tuoi mobili opachi e puoi farlo senza lasciare aloni: ecco una soluzione che per te sarà una vera salvezza.

Quando si tratta di manutenzione dei tuoi mobili in legno puro o laminato, ci sono una serie di “terminologie tecniche” come spolverare, pulire, incerare e lucidare. Per mantenere i mobili al meglio, probabilmente dovrai affrontare tutte e quattro queste attività di pulizia, almeno di tanto in tanto.

Mentre gli esperti hanno opinioni diverse sulla cura dei tuoi mobili in legno, la tecnica che utilizzerai dipenderà dalla finitura del pezzo. Dovresti sempre cercare linee guida specifiche per la cura e la pulizia, quando acquisti mobili nuovi o vecchi. Ecco alcuni consigli utili per imparare a rimuovere lo sporco dai tuoi mobili in legno e curarli al meglio per farli durare decenni.

Ridonare vita ai mobili opachi: ecco le soluzioni vincenti ed economiche

Per mantenere i mobili nella loro forma migliore, occorre prima di tutto una spolverata frequente. La polvere può causare depositi aerodispersi che alla fine si accumulano in uno strato filmoso e graffiano la superficie dei mobili in legno. Lasciare polvere sui mobili può anche scatenare allergie o essere dannoso per chi soffre di asma. La maggior parte della polvere risiede nel tessuto, quindi prova ad aspirare regolarmente anche tappeti o tappezzeria.

Ecco quello che ti serve per curare i tuoi mobili.

Panno in microfibra

Asciugamano in spugna

Piumino (facoltativo)

Passaggio 1: utilizzare lo strumento giusto. Quando cerchi uno strumento per spolverare i mobili in legno, scegli qualcosa a cui la polvere si aggrapperà, piuttosto che qualcosa che la raccolga solo per vomitarla nell’aria. Panni asciutti e morbidi e piumini rimuovono efficacemente la polvere dai mobili in legno.

Passaggio 2: spolverare i mobili. Per spolverare correttamente i mobili, cattura e rimuovi la polvere invece di spargerla sulla superficie. Per evitare di disperdere la polvere nell’aria, dove galleggerà fino a tornare sulle superfici dei mobili, inumidisci leggermente un panno in microfibra prima di strofinare. Rimuovere l’umidità in eccesso con un asciugamano di spugna asciutto.

Quando pulisci i mobili in legno, non usare mai spray per la pulizia multiuso o prodotti chimici, come quelli usati sui tavoli della cucina, a meno che i tuoi mobili non abbiano un rivestimento in plastica. Se in passato hai utilizzato spray e lucidanti per legno o sospetti che i mobili siano stati lucidati con essi, tieni presente che questi residui possono interferire con la rifinitura e potrebbero richiedere l’attenzione di un professionista. Ecco quello che ti serve.

Olio d’oliva

Alcool denaturato

Trementina di gomma

Succo di limone filtrato

Tessuto morbido

Panno pulito

Sapone (facoltativo)

Acqua (opzionale)

Panno che non lascia pelucchi (opzionale)

Passaggio 1: preparare il detergente. Per ravvivare i mobili in legno sporco, mescola parti uguali di olio d’oliva, alcool denaturato, trementina di gomma e succo di limone filtrato.

Passaggio 2: applicare e lucidare. Applicare con un panno morbido e lucidare con un panno pulito.

Passaggio 3: rimuovere i punti appiccicosi. Potrebbe essere necessario trattare i punti appiccicosi con acqua e sapone. Per fare questo, immergere un panno privo di lanugine in sapone neutro o detergente disciolto in acqua, strizzare il panno quasi asciutto e pulire l’area. Risciacquare e asciugare immediatamente con un panno pulito e morbido.