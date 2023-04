Shampoo in lavatrice: i tuoi capi trasformati, quanto ne devi mettere

Non tutti ci credono, ma lo shampoo può essere utilizzato anche in lavatrice: il trucchetto geniale a cui in pochissimi avrebbero pensato.

Chi lo dice che lo shampoo possa essere utilizzato solo per lavare e rimuovere lo sporco tra i capelli? Forse non tutti lo immaginano, ma questo tipo di sapone ha tantissimi utilizzi alternativi (e tutti efficaci) in casa, che riescono ad accontentare proprio tutti. Tra questi, c’è anche la possibilità di eliminare le macchie dai vestiti: l’avresti mai immaginato?

Sono già tantissimi quegli amanti del pulito che sono soliti utilizzare un po’ di shampoo per lavare il proprio bucato sporco, garantendo dei risultati piuttosto straordinari. A cosa serve, però? E, soprattutto, come può essere utilizzato? Inutile dirvi che un prodotto del genere deve essere usato con parsimonia e con una certa maestria, altrimenti l’effetto che si ottiene è totalmente contrario rispetto a quello desiderato. Adesso, però, bando alle ciance: scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su un trucchetto del genere.

A cosa serve e come va usato lo shampoo per lavare i panni sporchi

In pochissimi l’avrebbero mai sospettato, ma sì: lo shampoo può essere utilizzato per lavare i panni, persino quelli più delicati come il pizzo o la seta, ma anche per rimuovere le macchie più incrostate e difficili. Hai presente quelle orrende chiazze di cioccolato sui vestiti? Bene, prova ad eliminare con un po’ di shampoo: il risultato ti lascerà di stucco.

Dopo queste dovute premesse, è importante capire come utilizzare un prodotto del genere per evitare di rovinare i propri capi d’abbigliamento. L’uso, ti assicuriamo, è semplicissimo e non ti occuperà nemmeno tantissimo tempo. Ecco tutti i passaggi da seguire:

Riempi una bacinella di plastica con dell’acqua tiepida (una temperatura del genere è preferibile quando lo sporco è ostinato) ed aggiungi un cucchiaino di shampoo delicato;

Una volta fatto questo, mescola i due ingredienti ed immergici i tuoi vestiti all’interno, lasciandoli in ammollo per una decina di minuti;

Trascorso il tempo, poi, risciacqua con acqua tiepida e lascia asciugare i tuoi capi all’aperto o, addirittura, in asciuagatrice.

Fai molta attenzione: un trucchetto del genere può essere utilizzato solo ed esclusivamente per un lavaggio a mano. Lo shampoo, infatti, è fortemente sconsigliato da introdurre in lavatrice solo per l’enorme quantità di schiuma che produce e che, a lungo andare, potrebbe rovinare l’elettrodomestico.