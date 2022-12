Che fastidio quelle macchie di cioccolato sui vestiti! Rimuovile così e il risultato sarà pazzesco

Sono fastidiosissime quelle macchie di cioccolato sui vestiti, vero? Prova questo trucchetto per rimuoverle, il risultato sarà pazzesco.

Tra gli inconvenienti più fastidiosi che possano capitare a chiunque, c’è sicuramente questo: sporcare gli abiti con quello che si sta mangiando o bevendo! Fin quando si tratta, infatti, di macchie che possono essere rimosse facilmente, il problema non c’è. Anche se, diciamoci la verità, andare in giro con qualcosa di macchiato addosso non è affatto il massimo. Quando, però, a sporcare i nostri capi d’abbigliamento sono alcuni segni faticosi da rimuovere, allora il problema sussiste e come.

Proprio recentemente, ci è capitato di raccontarvi come sia possibile rimuovere dai vestiti le macchie d’olio. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di alcuni segni che, se non trattati immediatamente allo giusto modo, possono essere davvero dannosi sui capi d’abbigliamento. Fate molta attenzione, però: ad essere altrettanto fastidiose ed ostiche da eliminare sono anche le macchie di cioccolato. Vi è mai capitato di sporcarvi così? Allora converrete con noi nel dirvi che è tanto complicato sbarazzarsene completamente.

Se fino a questo momento avete sempre dovuto faticare per rimuovere le macchie di cioccolato dai vestiti, siamo certi che col trucchetto che stiamo per svelarvi vi cambierà totalmente la vita. Se anche voi, infatti, incapperete in questo brutto inconveniente, c’è solo una cosa da fare. Quale? Scopriamolo insieme.

Hai delle macchie di cioccolato sui vestiti? Procedi così: questo trucchetto ti cambierà la vita

Non solo pulire le piastrelle del bagno sarà un vero e proprio gioco da ragazzi con questo trucchetto che vi abbiamo svelato un po’ di tempo fa, ma anche sbarazzarsi delle macchie di cioccolato dai vestiti non è mai stato così facile con questo rimedio che siamo pronti a svelarvi. Siete curiosi di saperne di più?

Il consiglio che vi diamo quando vi sporcate i vestiti con del cioccolato, è quello di rimuovere immediatamente la maglia, il pantalone o qualsiasi cosa vi siete sporcati e di procedere immediatamente con lo smacchiamento. Qualora, poi, non fosse possibile, non vi preoccupate: anche in questo caso abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Procediamo, però, con ordine!

Se siete a casa con i vostri parenti e vi siete sporcati con del cioccolato, spogliatevi immediatamente e mettete il vostro indumento in lavatrice. In questo modo, il ghiaccio raffredda il tessuto e non fa penetrare il cioccolato nel tessuto. Lasciatelo riposare nel freezer per qualche minuto, quando vi siete resi conto che l’indumento si è completamente indurito , rimuovete la macchia con un coltello senza lama. Infine, procedete col classico lavaggio ad acqua calda.

Che cosa fare, invece, se è trascorso del tempo e la macchia si è ‘incrostata’ all’indumento? La risposta è semplicissima: versate sulla macchia un po’ di bicarbonato e detersivi per piatti, attendi qualche minuto e versa un po’ di aceto, poi procedi con il lavaggio.

Sapevate tutti questi ‘escamotage’ per eliminare le macchie di cioccolato? Noi no, ma vi assicuriamo che il risultato è garantito.