Shampoo secco usato per curare la pelle: attenzione, non fatelo | Rischi molto seri

Un’influencer ha inventato un metodo innovativo per curare la pelle: utilizzare lo shampoo secco. Ma gli esperti hanno messo in guardia da questo trucco

Per risparmiare tempo e soldi molte persone stanno inventando modi innovativi per utilizzare un solo prodotto per molteplici esigenze. I prodotti di bellezza tendono ad essere tra i sostituti più ricercati e ultimamente sono tanti quelli che si possono comprare per fare un’ottima beauty care. Tuttavia, c’è chi fa delle scoperte sensazionali e utilizza prodotti originalmente nati per diversi scopi, per la propria skin care. Questi metodi vengono maggiormente utilizzati da giovani o influencer, che negli ultimi anni usano i social per dare consigli.

Capita, tuttavia, che queste ragazze, non avendo le competenze giuste per dare questi consigli beauty, finiscono per creare danni notevoli.Da poco si sta diffondendo la moda di usare lo shampoo secco per curare la pelle del viso, ma funziona davvero? Così una giovane donna inglese che su Tiktok si chiama @i.am.hailey1, lo ha caldamente consigliato per fare una dermoabrasione al viso, ma i followers l’hanno criticata preoccupandosi sugli effetti nella sua pelle.

Lo shampoo secco nella pelle fa male? Ecco cosa dicono gli esperti

La Tiktoker Hails, stando a quanto riporta il quotidiano inglese Mirror, ha spruzzato lo shampoo secco sul suo viso e ha eseguito una dermoabrasione nell’area con una lametta dermaplaning, mostrando i risultati con ancora del nero intorno al naso e alla linea dei capelli. Il dermaplaning è una tecnica per rimuovere i peli e le cellule morte dalla pelle del viso, rinfrescando la pelle e dando un aspetto sano. Di solito le persone puliscono il viso prima di fare la rasatura, ma Hails aggiunge questo passaggio extra – e strano – alla sua routine.

Sul suo account la ragazza è stata criticata da diversi utenti, che le hanno detto che questo metodo non fa bene alla pelle. Tra queste è intervenuta un’estetista che le ha raccomandato di non farlo mai più. Le fan le hanno spiegato di utilizzare l’aloe vera dopo essersi rasata o di radersi con la ceretta. L’esperta di bellezza e ambasciatrice di Smooth Appeal, Hilary Hepburn, ha condiviso: “Questo è uno dei trucchi più insoliti per la rimozione dei peli del viso che abbia visto su TikTok, e qualcosa che inviterei gli utenti ad evitare totalmente”.

Gli esperti hanno preso le distanze da questo sistema, poiché la pelle assorbe tutto ciò che viene applicato su di essa, e recentemente alcuni shampoo a secco sono stati rivelati contenere sostanze cancerogene. Inoltre, affermano, che un prodotto come lo shampoo a secco ostruirà i pori, causerà irritazione e brufoli e potrebbe provocare reazioni allergiche. Con un uso costante di questa tecnica, la barriera della pelle sarà distrutta e potrebbe persino portare a cicatrici, poiché l’utilizzo incorretto del dermaplane tool può causare micro-lacerazioni che assorbiranno ulteriormente il prodotto, creando possibili infezioni.