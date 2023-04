Vuoi comprare un robot aspirapolvere? Scopri quali sono i migliori: la classifica di Altroconsumo

Stai pensando di acquistare un nuovo robot aspirapolvere? Fai attenzione, sono questi i migliori sul mercato secondo Altroconsumo. Vediamoli insieme.

Quando si vuole comprare un nuovo aspirapolvere è necessario fare le opportune valutazioni. Ormai quasi tutti gli ultimi modelli sono senza filo e ricaricabili tuttavia non sempre funzionano nel modo corretto. Ecco perché oggi abbiamo pensato di svelarvi la classifica ideata da Altroconsumo per sapere quali sono i migliori per qualità prezzo.

Come sempre Altroconsumo non delude le aspettative dei nostri lettori e anche questa volta hanno deciso di testare un prodotto super richiesto dagli italiani: ben 65 robot aspirapolvere. Gli esperti hanno stilato una classifica dei migliori prodotti sul mercato per permettere ai clienti di non commettere errori e soprattutto di sprecare soldi.

Come molti sapranno i due prodotti più famosi sono sicuramente il Dyson e il Roomba. Tuttavia ancora non è chiaro quale tra i due sia effettivamente il migliore. Proprio grazie ad Altroconsumo abbiamo finalmente una risposta. Assurdo, non crederete a voisti occhi. Curiosi di scoprire qual è il robot aspirapolvere più performante sul mercato? Vediamo tutti i dettagli.

Il Robot aspirapolvere migliore secondo Altroconsumo

Chi ha in casa proprio un robot aspirapolvere saprà sicuramente che la comodità di questi prodotti è l’autonomia nella pulizia. Pensate che alcuni di questi sono in grado di essere azionati a distanza dal proprio cellulare. Ma non solo, altri hanno ti danno anche la possibilità di fare un lavaggio completo con acqua e detersivo incorporati.

Insomma ormai la tecnologia ci permette di fare qualsiasi cosa ma eppure non tutti i modelli di robot aspirapolvere sono così perfetti. Questi sono anche parecchio dispendiosi quindi prima di scegliere il modello che più vi piace è meglio sapere quali comprare e quali invece no.

Inoltre la scelta è davvero ampia ecco perché Altroconsumo ha pensato di stilare una classifica con i modelli migliori che potete trovare sul mercato. Grazie a questa potrete capire quali sono i prodotti più validi e che offrono il miglior rapporto qualità prezzo.

La classifica ufficiale di Altroconsumo

Altroconsumo ha testato ben 65 robot per aspirapolvere e su ogni dispositivo ha effettuato una serie di analisi sull’efficacia nella pulizia, i tempi di autonomia e il consumo energetico. Alla fine sono riusciti a creare una vera e propria classifica dei modelli migliori sul mercato.

Eccoli in ordine di punteggio: