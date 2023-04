Per pulire il doppio vetro del forno senza smontarlo, il segreto è una gruccia | Geniale e utilissimo

Le hai provate tutte ma non sai mai come pulire l’interno del doppio vetro del forno? Fai così e diventerà una cosa semplicissima.

Non si può di certo negare quanto sia faticoso riuscire a tenere una casa sempre ben pulita. Le faccende domestiche non sono sicuramente una cosa piacevole, ma al tempo stesso sai che non puoi esimerti da questo compito, in particolare quando si tratta di igienizzare ambienti come la cucina, dove andrai a maneggiare i tuoi cibi.

È proprio la cucina, infatti, ad essere un vero e proprio ricettacolo di germi e batteri. Non solo per lo sporco che si andrà ad accumulare nei vari punti strategici, ma soprattutto per tutti quei batteri che si andranno a formare quando maneggi i vari alimenti. Come se non bastasse, a tutto questo si aggiunge anche il fatto che la cucina è piena di posti non facilmente raggiungibile e che quindi farai più fatica a pulire.

Pulire il doppio vetro del forno è una vera impresa? Prova in questo modo e sarà perfetto in pochi minuti

Fra le varie cose che non devi mai dimenticare di pulire in cucina, il forno è sicuramente in vetta alla classifica. Farlo ogni volta che lo smetti di usare, ti farà risparmiare tempo e fatica. Tuttavia, nonostante le dovute accortezze c’è un punto in cui farai davvero fatica ad arrivare ed è tra lo spazio che si forma tra il doppio vetro del forno. Quella piccola fessura è capace di accumulare una quantità di sporco davvero incredibile.

Già pulire il forno non è di certo una cosa piacevole, ma essere costretta ad eliminare lo sporco tra il doppio vetro è ancora più sgradevole, soprattutto perché non riuscirai mai ad arrivare fino in fono. Proprio per questo oggi, vogliamo mostrarti un trucchetto semplicissimo che ti aiuterà ad ottenerlo perfetto e privo di aloni. Ecco di cosa avrai bisogno:

Aceto

Panno in microfibra

Gruccia di metallo

Una volta che hai a portata di mano tutto il necessario ecco come dovrai procedere:

Prendi la gruccia e modellala fino ad ottenere una sorta di filo sottile; Prendi il panno in microfibra, fissalo alla gruccia e inserisci il tutto nella fessura del doppio vetro; In questo modo andrai ad eliminare la prima parte di sporco superficiale; Una volta fatto questo, bagna il panno ed elimina eventuali residui di polvere; Aggiungi sulla sua superficie dell’aceto e inserisci il tutto nuovamente nel doppio vetro. Infine, risciacqua il panno e passalo ancora un’ultima volta.

Basterà questo semplice trucchetto e pulire la porta del forno non sarà più impossibile