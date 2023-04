Periodo fertile delle donne, quando il concepimento è più probabile: ecco tutto quello che c’è da sapere

Scopriamo insieme alcune informazioni davvero utili, se stiamo cercando di avere un bambino, sul nostro periodo fertile.

La decisione di avere un figlio e dare vita a qualcosa di magico è sempre molto sentita e pensata. Ma spesso non arriva nel momento immediatamente dopo la nostra scelta. Ci sono alcune volte dove l’arrivo della bella notizia tarda un po’ ad arrivare.

Ecco perché è sempre bene conoscere il periodo maggiormente fertile per provare a concepire un figlio. Nelle prossime righe vi suggeriremo qualche piccolo consiglio e tutto quello che devi conoscere per facilitare il concepimento.

Periodo fertile: le informazioni che devi conoscere

Se stiamo cercando di rimanere in dolce attesa capire quando è il periodo migliore sicuramente può esserci d’aiuto. Con queste parole cosa vogliamo indicare? Il periodo fertile va da quando arriva l’ovulazione e di conseguenza le possibilità di avere una gravidanza sono maggiori. Scopriamo se possiamo fare un calcolo per capire meglio.

Come prima cosa, come viene indicato anche su IoDonna, possiamo calcolare dal giorno della mestruazione 14 giorni indietro, ma dobbiamo contare anche i giorni del nostro ciclo. Sapere anche quanto tempo dura è molto importante. Il motivo?

Gli spermatozoi possono impiegare anche 24/48 ore per arrivare all’ovulo. Il periodo fertile di una donna dura circa 2/3 giorni. Ecco perché se cerchiamo una gravidanza è bene provare anche nei giorni precedenti all’ovulazione. Tutto questo se il nostro ciclo è regolare. Ma se non è regolare possiamo accorgerci che stiamo ovulando anche da alcuni piccoli segnali che ci manda il nostro organismo.

Come? Molto spesso aumenta il muco con delle perdite trasparenti. Altrimenti potremmo avere anche un aumento del desiderio. Anche un mal di pancia o il mal di schiena sono sempre dei piccoli segni, come la tensione addominale. In alcuni casi, poi, ci può essere la presenza del ciclo ma non il fatto dell’ovulazione. Può succedere se soffriamo di alcune patologie, come l’ovaio policistico o disturbi della tiroide. Capita anche in modo sporadico.