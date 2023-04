Un negozio un po’ strano: due vetrine che sembrano identiche ma se aguzzi la vista trovi 4 differenze, riesci?

Osserva bene le due vetrine: sembrano del tutto identiche, ma ci sono ben quattro differenze. Le scoverai?

I test di intelligenza ci permettono di metterci alla prova con sfide interessanti e scoprire quali sono le nostre capacità. Ne esistono di innumerevoli tipi: dai test logico-matematici, passando per i test basati sulle parole, arrivando fino ai test visivi. Svolgere regolarmente dei test è una pratica utile per misurare il nostro livello di abilità in un dato momento, in modo veloce e divertente. Inoltre, ci permette di sfidare i nostri amici e parenti: chi riuscirà a risolverlo per primo? Un buon modo per condividere un momento di spensieratezza.

Non è tutto: continuando a metterti alla prova con dei test sviluppi proprio quelle capacità che metti in gioco quando stai cercando una soluzione: ragionamento logico, pensiero laterale, problem solving… Ti ritroverai, con il tempo, più abile e ricettiva alle sfide anche nella vita quotidiana.

Ci sono quattro differenze tra le vetrine: scoprile in 20 secondi

Il cervello infatti, al pari di tutti gli altri muscoli, va allenato e messo sotto sforzo per diventare sempre più potente e flessibile. I tuoi livelli di fiducia in te stesso schizzeranno alle stelle, grazie alle capacità che hai allenato mettendoti alla prova.

Che aspetti? Mettiti alla prova con questo test! Sarà difficile, ma non lasciarti intimidire. Il test di oggi è un test di tipo visivo, in cui dovrai trovare le differenze tra due immagini apparentemente identiche. Le due vetrine allestite sembrano uguali, ma non lasciarti ingannare.

Ci sono ben quattro differenze tra le due immagini, riuscirai a scovarle tutte? Bada bene: hai solo 20 secondi di tempo per farlo. Avrai bisogno di grandi capacità di osservazione ed attenzione al dettaglio, e forse anche un po’ di pazienza per non gettare la spugna!

Iniziamo! Pronti, partenza…via!

La soluzione: hai scovato le differenze tra le vetrine?

Se hai bisogno di ancora un po’ di tempo, prenditene pure. Non ti metteremo un cattivo voto! Se invece hai deciso di arrenderti, o vuoi controllare che le tue risposte siano giuste, eccoti evidenziato dove si trovavano le quattro differenze:

Si trattava di piccoli dettagli ma, come si dice, sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Specialmente in ambito fashion! Vediamoli uno ad uno:

Nel secondo abito da sinistra, nel primo abito è presente un laccio proprio sotto la piega sulla vita, nel secondo no;

proprio sotto la piega sulla vita, nel secondo no; Nel jeans indossato dal manichino al centro dell’immagine, nella prima c’è un bottone che manca nella seconda;

che manca nella seconda; Nell’abito sulla destra, la collana presenta un pendente nella prima immagine e non nella seconda;

nella prima immagine e non nella seconda; Sempre sullo stesso abito, c’è un bottone mancante nella seconda immagine.

Avevi individuato tutte le differenze? Continua a metterti alla prova per migliorare le tue capacità di osservazione e sviluppare un occhio di falco.