Altro che deodoranti e suole traspiranti: con un assorbente togli i cattivi odori dalle scarpe, come fare

Soprattutto durante l’estate i piedi sudano facilmente nelle scarpe e ciò causa fastidio e disagio: ecco come risolvere il problema con una semplice mossa.

Il sudore ai piedi, comunemente noto come sudorazione podalica, è una condizione fastidiosa contraddistinta da un’eccessiva produzione di sudore nelle zone dei piedi, che causa solitamente disagio.

Sono diversi i fattori che determinano la sudorazione ai piedi:

Per esempio restare in piedi tutto il giorno , come accade spesso nel lavoro, porta a un accumulo di calore al livello dei piedi e ciò va a stimolare la sudorazione.

L'uso di scarpe non traspiranti, come per esempio quelle sintetiche che non consentono alla pelle di traspirare agevolmente, causano umidità e proliferazione di batteri.

Nervosismo o ansia, poiché anche uno stato di inquietudine e di agitazione può determinare un aumento della sudorazione in tutto il corpo, inclusi i piedi.

Gli inconvenienti e i disagi causati da una sudorazione eccessiva

Il sudore eccessivo porta diversi inconvenienti che fanno sì che la persona che ne affetta passi veramente un brutto momento.

Tra di essi possiamo elencarne diversi:

Un cattivo odore : i piedi possono emanare un odore pungente dovuto alla decomposizione dei batteri.

Irritazione della pelle: l'umidità costante, combinata all'azione degli agenti irritanti presenti nel sudore, può irritare i piedi provocando rossore, prurito e desquamazione.

: l’umidità costante, combinata all’azione degli agenti irritanti presenti nel sudore, può irritare i piedi provocando rossore, prurito e desquamazione. Fatica nella socializzazione: il sudore ai piedi può compromettere la qualità della vita sociale a causa di imbarazzo e difficoltà nel mostrare i piedi.

La soluzione che non ti aspettavi per risolvere questo problema

Esiste una soluzione per riuscire a evitare di avere una sudorazione eccessiva ai piedi, proprio come ci spiega in un video su tik tok l’utente Leea687: quello che basta sono un semplice assorbente.

L’utilizzo di un assorbente è una valida soluzione per prevenire e contrastare il sudore ai piedi: gli assorbenti sono fabbricati in materiali altamente assorbenti che impediscono all’umidità di raggiungere la pelle, per cui a questo modo si riuscirà a evitare con facilità un odore sgradevole e una sensazione fastidiosa. Per poter applicare questo facile lifehack basterà prendere un classico assorbente con le alette, estrarre la soletta delle scarpe e applicare l’assorbente come se lo stesse mettendo su un paio di slip, avvolgendo le alette al di sotto della soletta. Dopo di che il gioco sarà fatto perché basterà rimettere la soletta all’interno della scarpa il problema non si presenterà più.

Provare per credere!