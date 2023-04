Aprire i lecca lecca in 1 attimo col trucco geniale e divertente che spopola sui social

Non riesci mai ad aprire i lecca lecca? Ti aiutiamo noi con un trucco incredibile che ti lascerà senza parole. Provare per credere.

Questa caramella piace sia a grandi che ai più piccoli ma c’è sempre un problema. Aprirla rientra tra le cose più difficili da fare quando siamo in giro. Confessatelo. A casa in tantissimi prendono le forbicine e tagliano nella parte finale la carta.

Oppure qualcuno da quella alta. Da adesso in poi non sarò più un problema quindi niente panico quando vostro figlio vi chiede un lecca lecca. Scorri le prossime righe e vedi come puoi aprire questo dolce buonissimo che puoi trovare in tantissimi gusti.

Lecca lecca: il trucco che aspettavi da tempo

Un dolce buonissimo che ha una grandissima influenza su tutti è proprio il lecca lecca. I piccoli lo vedono come un traguardo quando gli viene comprato. Per i grandi è un momento che si concedono per tornare bambini. Anche perché se vediamo nostro figlio che mangia il lecca lecca lo vorremmo anche noi, vero?

Ma oltre la felicità sul volto di un bambino per la sua caramella arriva nello stesso tempo il panico dell’adulto che lo deve aprire. Non si apre mai e non c’è una spiegazione sulle operazioni che vanno fatte. Togliere il rivestimenti di plastica della caramella è tra le cose impossibili da fare!

Ecco quindi che è arrivata in nostro soccorso una ragazza da Tik Tok mostrandoci un metodo super facile per aprire il lecca lecca. Un metodo che ti sconvolge la vita. Ma in cosa consiste? Scopriamo meglio tutti i dettagli. Il video in questione è di @thelaurendubois. “Ciao, sono Lauren e sono qui per cambiarti la vita”

In pochissimo tempo ha già avuto ben 24 mila like! Il suo trucco per aprire in modo semplicissimo il nostro lecca lecca è più che altro un piccolo dettaglio al quale nessuno presta attenzione. Vicino al bastoncino c’è una piccola estremità che sembra una piccola bandierina. Il colore dipende dal gusto che abbiamo scelto.

Il gioco è fatto! Prendiamola ed in pochi secondi l’amato lecca lecca è aperto! Quindi niente più forbici o arrabbiature per aprire questa buonissima caramella! E tu conoscevi il trucco che ci ha svelato questa ragazza? Noi assolutamente no! Da questo momento in poi il lecca lecca diventerà nostro amico e non avremmo problemi se noi, o nostro figlio, vogliono godersi questo momento speciale con il loro premio.