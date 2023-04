La muffa nel materasso è un rischio estremo: toglila in un minuto col trucchetto facile

La muffa è comparsa anche sul tuo materasso? Non correre rischi, trattala in questo modo e te ne sbarazzerai per sempre.

La comparsa della muffa in casa non è mai una cosa piacevole, la sua presenza non solo può stare ad indicare una scarsa igiene (molto dipende dai punti in cui la trovi), ma significa anche che c’è qualcosa nella tua casa che non va e che stai trascurando alcuni dettagli molto importati.

Questo fungo, infatti, si nutre praticamente di umidità e di conseguenza più gli ambienti non saranno arieggiati, più ci sarà un alto tasso di umidità e più questa tenderà a proliferare facilmente e velocemente. Modificare già alcuni comportamenti potrebbe evitare del tutto la sua presenza. In caso di problemi più gravi, come ad esempio delle perdite delle condutture, in questo caso non potrai fare altro che allertare chi di dovere per cercare di sistemare il guasto.

Muffa sul materasso? Non ci puoi di certo dormire, fai così e finalmente non correrai alcun rischio

Oltre a non essere bella visivamente e a donare un senso di sporco, la muffa è anche altamente pericolosa per la salute tua e quella dei tuoi cari. Le spore di questo fungo, se inalate per troppo tempo possono provocare anche seri problemi respiratori. Ecco perché sarà importante agire tempestivamente. Stesso discorso anche quando la muffa colpisce il tuo materasso, anzi, in questo caso dovrai correre immediatamente ai ripari.

Inutile ribadire quanto la muffa sul materasso sia altamente pericolosa, non solo perché si moltiplicherà molto velocemente, ma soprattutto perché durante la notte andrai a respirare tutte le sue pericolosissime spore. Devi agire subito, usando un trucchetto semplicissimo. Per prima cosa dovrai accertarti che la muffa sia solo in superficie, in questo caso potrai trattarla con prodotti specifici, se invece è arrivata in profondità meglio cambiare direttamente il materasso.

Ma come fare per evitare la sua formazione? È importante eseguire una pulizia periodica del tuo materasso. Almeno una volta al mese e nei periodi caldi ogni 15 giorni, usa l’aspirapolvere o gli appositi strumenti per aspirare tutto lo sporco, una volta fatto questo stendi del bicarbonato e lascia agire per un paio d’ore. Dopodiché aspira nuovamente e il tuo materasso sarà perfettamente igienizzato.

Inoltre, prendi l’abitudine di metterlo ad asciugare all’aria aperta appena puoi e inizia ad usare dei coprimaterassi. In questo modo, sudore, sporco e cellule morte verranno catturate dalla copertura e non andranno a depositarsi sul materasso.