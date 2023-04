Lampade di tessuto e stoffa: bomba di batteri e polvere: col trucchetto le pulisci perfettamente

Hai queste lampade in casa e non sai mai come poterle pulire al meglio? Noi oggi ti sveliamo un trucco che funziona e ti fa risparmiare tempo.

Ti è mai capitato di vedere queste lampade in casa e pensare che le avevi spolverate poco tempo prima ma sono nuovamente impolverate? Noi oggi ti vogliamo aiutare. Possono diventare veramente una bomba di batteri e polvere.

Scopriamo com’è possibile pulirle perfettamente e con velocità grazie ad un trucco che arriva dal passato. Siete curiose vero! Scorri le prossime righe e vedi cosa puoi fare! Queste bellissime lampade sono generalmente sotto di metallo e sopra hanno una struttura in tessuto chiamata paralume. Vengono scelte da tante persone perché creano un ambiente super rilassante in casa e sono anche molto belle da vedere.

Lampade in tessuto: puliscile veramente così

Come è facile immaginare, la stoffa e le sue varie pieghe accumulano maggiormente la polvere. Non è difficile vedere un paralume in origine bianco diventare con il tempo un po’ giallo. Ma come possiamo pulirle al meglio? Oggi vi aiutiamo noi con due soluzioni geniali e naturali.

Iniziamo, quindi, eliminando tutta la polvere accumulata. In che modo? Utilizziamo un panno elettrostatico, lui catturerà assolutamente tutto. Successivamente prendiamo il phon. Tutta la polvere sarà solamente un lontano ricordo.

Il nostro paralume è in cotono o lino? Ha delle macchie? Ecco cosa ci occorre. Dobbiamo realizzare una miscela composta a 200 ml di acqua, 6 cucchiai di bicarbonato e mescoliamo il tutto per bene. Mettiamo questa pastella nei punti desiderati e rimuoviamola dopo circa 8 ore. Tamponiamo il tessuto con un panno inumidito con acqua e potremmo dire addio agli aloni.

Possiamo anche utilizzare l’aceto di mele. In questo caso lo tamponiamo direttamente sul paralume e lo lasciamo in posa per qualche ora. Passato questo tempo tamponiamo con una pezzetta imbevuta si sola acqua. I nostri paralumi torneranno praticamente come appena acquistati!

Ultimo consiglio! Se vogliamo pulire la struttura della nostra lampada possiamo utilizzare sempre l’aceto di mele se è di acciaio. Se invece è di legno utilizziamo un prodotto specifico. In questo modo durerà più a lungo e allo stesso tempo l’andremo anche a nutrire senza rovinarlo in alcun modo.

Continuate a seguirci per scoprire sempre nuove idee su come affrontare tutti i piccoli problemi della vita in modo semplice, veloce e senza troppa fatica!