Se sbagli a comprarlo le bollette schizzano: qual è il ferro da stiro migliore per risparmiare energia

Stirare ci fa consumare molta energia elettrica: impariamo a scegliere il ferro da stiro che ci permette di avere bollette meno salate

Stirare è un lavoro casalingo non tanto piacevole per la maggior parte di noi che però è necessario fare se vogliamo indossare capi sempre in ordine. Oltre a non essere esattamente la nostra attività preferita ci crea anche un altro problema: stirare ha un alto dispendio energetico. Il contatore elettrico di casa quando accendiamo il ferro da stiro gira all’impazzata! Esistono degli accorgimenti per stirare il meno possibile che possiamo facilmente adottare e già in questo modo potremmo dimezzare i tempi dell’uso del ferro da stiro e risparmiare così energia elettrica.

Ci sono innumerevoli capi di abbigliamento che potremmo evitare di stirare se li facciamo asciugare correttamente e altri che non è necessario stirare: per esempio la biancheria intima tipo calzini o slip, magliette molto aderenti non hanno bisogno del ferro da stiro in quanto, le pieghe che vediamo appena asciutti, andranno via prendendo la forme del nostro corpo; se stendiamo correttamente, stendendo i capi al rovescio, in modo che le mollette non lascino segni, o facciamo asciugare i pantaloni già con la piega, siamo già a buon punto useremo il ferro per la metà del tempo.

Certo per alcuni capi di abbigliamento non si potrà in alcun modo evitare la stiratura, ma impariamo a farlo, accendendo il ferro nelle ore serali che generalmente sono quelle che hanno un prezzo più basso dell’energia elettrica, cominciamo sempre a stirare le cose che hanno bisogno di meno calore e poi quando il ferro è caldissimo spegniamolo e stiriamo le ultime cose.

Ma qual è il tipo di ferro da stiro che può farci tenere sempre in ordine i nostri vestiti risparmiando energia elettrica? Scopriamolo insieme!

I materiali con cui è fatta la piastra di un ferro da stiro sono in genere l’acciaio, l’alluminio, il teflon e la ceramica. Per risparmiare energia elettrica stirando, sicuramente quello da preferire è quello con la piastra in alluminio: l’alluminio è un materiale che ha la proprietà di essere un grande conduttore e quindi ci può far risparmiare il 50 per cento di energia elettrica. È importante anche scegliere un ferro con la piastra larga perché impieghiamo meno tempo e quindi risparmiamo e non professionale perché questo tipo di ferri sono molto pesanti e consumano molto di più!

Anche il vapore ha una grande importanza: una piastra larga, con tanti fori per la fuoriuscita del vapore, renderà la stiratura più veloce e quindi meno dispendiosa. Altro aspetto da non sottovalutare è preferire l’acquisto di un ferro a basso consumo: questo tipo di ferri hanno una classe energetica ottimale quindi la potenza è uguale ma si riduce il numero di watt di consumo; hanno in costo leggermente più alto rispetto agli altri, ma questo sarà riassorbito in poco tempo con il costo delle bollette più basso.