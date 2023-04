Stanca di andare dall’estetista, il pedicure lo puoi fare da sola: il metodo infallibile

Se siete stanche di andare dall’estetista a fare il pedicure o volete risparmiare, scoprite come farvelo da sole: esce benissimo

Oggi come oggi, sono molte le famiglie che devono riconsiderare i costi dei propri extra. La spesa alimentare è vertiginosamente aumentata di prezzo, così come i carburanti e anche le bollette. Rimanendo gli stipendi sempre uguali a sé stessi, risulta chiaro che è necessario rimodulare ciò che si spende per quanto non è strettamente necessario. Sono sempre di più le donne che decidono di non andare più dall’estetista per il pedicure e di fare da sé: ecco come fanno.

Sebbene l’estetista rimanga fondamentale per alcuni trattamenti specifici, per altri invece possiamo provare a rinunciarci e ad imparare a fare da sole. Il pedicure è uno di questi: scoprite tutto il necessario per avere dei piedi meravigliosi senza spendere troppo e iniziate a mettervi alla prova. Vi stupirete del risultato!

Pedicure fai da te: ecco tutto il necessario

Innanzitutto, prenditi del tempo per te e dedica al pedicure almeno un’ora: così come quando vai al salone di bellezza, fai in modo che anche a casa sia un momento rilassante e dedicato al tuo corpo. Prendi poi un tagliaunghie, una lima, gli eventuali smalti, il separadita per i piedi, una bacinella per il pediluvio, il bicarbonato e gli oli essenziali. Munisciti poi di un olio per cuticole, della pietra pomice, di zucchero o di sale e di una buona crema per i piedi, oltre che dell’asciugamano.

Inizia rimuovendo lo smalto vecchio e facendo un pediluvio con il bicarbonato, per una decina di minuti. A questo punto, applica l’olio per cuticole, massaggia e lascia agire per qualche istante, spingendole poi indietro con delicatezza. Prendete quindi la pietra e strofinate per qualche minuto su eventuali duroni, calli e pelle morta, esfoliando tutta la pelle con uno scrub preparato con del miele mescolato allo zucchero di canna.

A questo punto, dopo aver massaggiato bene, risciacquate i piedi e asciugateli, procedendo quindi al taglio delle unghie e alla lima, secondo la forma che più preferite. Se lo gradite, applicate quindi uno smalto colorato, mettendoci prima una base trasparente così da proteggere l’unghia e allungare la durata. Per questa operazione, possono esserti utili i separatori delle dita. Dopo averlo applicato e lasciato asciugare con cura, procedete all’idratazione con una buona crema per i piedi, da mettere soprattutto sui talloni.