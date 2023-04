Lavatrice, ricettacolo di batteri: i metodi giusti per pulirla sono questi | Evita porcherie

La tua lavatrice è un vero ricettacolo di batteri lo sapevi? Ecco come pulirla per farla tornare splendente.

Cosa c’è di meglio di avere un bucato pulito e profumato e per giunta senza alcuna fatica? Certo, sicuramente dopo ti tocca stiralo, ma vuoi la praticità di infilare tutto in lavatrice e far fare a lei tutto il lavoro sporco? Grazie alle sue incredibili funzioni, infatti, la lavatrice ti aiuta ad eliminare anche le macchie più ostinate.

Non dovrai fare altro che caricarla, sempre dopo aver diviso correttamente il bucato, mettere la giusta quantità di detersivo e avviare il programma desiderato, mentre tu potrai dedicarti ad altro o concederti qualche minuto di relax, lei penserà a fare il resto. Ovviamente, affinché tutto questo avvenga sempre in modo adeguato è importante che rispetti determinati parametri, ma che soprattutto la tua lavatrice sia sempre perfettamente pulita ed igienizzata. Forse non lo sai, ma nel giro di poco può diventare un vero ricettacolo di germi e batteri.

Accumuli di calcare, acqua stantia e detersivi che non si sono sciolti completamente sono i nemici numero uno della tua lavatrice. Nel giro di poco porteranno alla formazione di muffa, batteri e cattivi, che andranno non solo ad incidere sul corretto lavaggio del tuo bucato, ma andranno anche a farti spendere di più in bolletta. Una lavatrice sporca, infatti, porta il motore a lavorare di più e di conseguenza a consumare più energia. Fortunatamente esiste un modo per evitare tutto questo ed è una pulizia periodica di ogni sua parte.

È arrivato il momento di dare una ripulita generale alla tua lavatrice, perché se continui a trascurarla puoi rischiare davvero grosso. Ecco quindi, 5 metodi del tutto green per ottenere un pulito profondo: