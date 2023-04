Tuo figlio diventa il primo della classe con questo metodo efficace | Gli cambi la vita

Tuo figlio non va bene a scuola? Sicuramente il suo metodo di studio non è adatto a lui. Secondo gli esperti, alcuni segreti possono farlo addirittura diventare primo della classe

Non tutti i giovani amano andare a scuola o riescono ad andare bene nello studio. Soprattutto nelle nuove generazioni, a causa delle maggiori distrazioni, sicuramente più allettanti di prendere un libro e preparare un’esame o un’interrogazione. Molto spesso le cause del perché tuo figlio non va bene a scuola sono altre. Possono essere dovute a una mancanza di fiducia in sé stessi, poca motivazione, ma soprattutto quella di non aver acquisito un metodo per studiare.

Molte scuole sbagliano nel pensare che tutti gli studenti sono uguali e questo rischia di lasciare indietro chi ha maggiori difficoltà. Un team di professionisti della piattaforma di formazione digitale “MyEdu”, hanno puntato su questa tesi. Nessuno ha mai insegnato a molti giovani italiani come studiare, motivo per cui tanti ragazzi non riescono a prendere dei bei voti. Altri, addirittura, sono costretti a ripetere l’anno o lasciare la scuola. Questo contribuisce, inoltre, al fenomeno dei “Neet”, ovvero quello dei giovani che non studiano e non lavorano nemmeno, poiché non riescono a inserirsi in un percorso formativo. Di conseguenza, non riescono ad entrare nel mercato del lavoro.

Con questo metodo tuo figlio andrà bene a scuola

Gli esperti infatti sostengono che la mancanza di un metodo di studio efficace e adatto allo studente rappresenti uno dei principali ostacoli alla motivazione degli studenti, che, nei casi più gravi, porta all’abbandono precoce della scuola, coinvolgendo circa mezzo milione di allievi all’anno e spingendoli a entrare nella categoria dei Neet. Per questo motivo, i responsabili della piattaforma di formazione hanno ideato un metodo di studio che mira a eliminare tutte quelle attività che richiedono tanti sforzi senza portare a risultati soddisfacenti.

La formatrice Chiara Zumbo ha elaborato un metodo efficace per la fascia di ragazzi in età scolare che va dai 9 ai 16 anni. Secondo l’esperta, per fare in modo che tuo figlio diventi addirittura il primo della classe è necessario che adotti l’importanza di migliorare la concentrazione, ripassare senza sforzo e fornire consigli per memorizzare ed esporre dei concetti, per ottenere dei risultati positivi a scuola. Tali consigli risultano utili anche per gli alunni che hanno disturbi specifici dell’apprendimento, oltre che per i genitori degli alunni, i quali dovrebbero fornire un adeguato supporto ai propri figli in formazione.