Dimostri 15 anni di meno con queste acconciature: svelate dai migliori parrucchieri

Capelli: ecco come possono davvero farti sembrare più giovane in un batter d’occhio. Attenzione all’acconciatura che scegli!

L’età passa anche e soprattutto per i capelli. Questi ultimi sono una dei primi dettagli che colpisce. Infatti, sarà inevitabilmente per la loro posizione in primo piano, essi hanno di sicuro la capacità di conferire qualche anno in più o in meno.

Alla stregua del trucco, anche una chioma non efficacemente acconciata può donare in pochi e semplici step qualche anno in meno. Si tratta di sicuro di strategie di immagine che andrebbero messe in atto per valorizzare al meglio la propria estetica.

Capelli, gli errori che non devi commettere per sembrare più giovane

Acconciature eccessivamente strutturate, tirate, laccate, quasi imbalsamate fanno aggiungere anni. Invecchiano moltissimo, questo perché ogni segno della pelle, ogni anno in più viene enfatizzato da eccessivo rigore, che, anziché ammorbidire, rende tutto molto più marcato, quasi arcigno si potrebbe dire.

Optare per una cosa bassa, un po’ messy, con la frangia o ciuffo che non sia piastrato e dritto, ma arioso, voluminoso è di sicuro la scelta giusta per rendere il proprio viso più sbarazzino. Anche lo chignon, sempre messy, è un’opzione giusta per togliere anziché aggiungere anni.

Un’acconciatura che prende spunto dall’eleganza del balletto rivisitata con qualche ciocca ad incorniciare il viso. La treccia, poi, è un must have della giovinezza. Basta dividere i capelli con una riga centrale e iniziare ad intrecciare ciocche. Non ci deve essere precisione, il tutto deve risultare morbido e naturale per un’acconciatura che esalta la luminosità del volto e non lo incupisca.

Più giovane utilizzando il metodo della fascia che scopre le orecchie e mette in risalto il volto

Un’altra strategia per sembrare più giovani è quella di portare i capelli dietro le orecchie. Non solo, anche utilizzare il metodo della fascia può conferire un effetto lifting immediato. Ciò consiste nel prendere ciocca di destra e ciocca di sinistra anteriore dei capelli e di fare una coda stretta e nascosta dietro il collo.

I capelli laterali andranno delicatamente a posarsi su questa fascia che viene a formarsi, scoprendo di tanto in tanto le orecchie. Questo metodo può essere utilizzato anche se non si vogliono tenere sciolti i capelli, bensì raccolti in uno chignon o coda.

Infine, per dare più luce al volto, è possibile optare per una leggera cotonatura dei capelli, che fa sì che si stacchino appunto dalla “testa” sembrando più voluminosi e conferendo morbidezza e luce.