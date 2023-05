Per evitare l’effetto panda in estate, ecco i migliori mascara waterproof da acquistare

Se vuoi evitare che d’estate il tuo mascara coli e ti renda simile a un panda, acquista uno di questi: resistono a tutto

Con l’arrivo del caldo, dev’essere modificata anche la skincare e ciò che ci si mette quotidianamente sul viso. Le alte temperature comportano una sudorazione maggiore, che quindi può comportare una perdita dei liquidi fondamentali di questi tessuti, che potrebbero aver bisogno di un’idratazione migliore. Per quanto riguarda il trucco, il più delicato è il mascara: se non acquistate uno di questi waterproof, potrebbe colarvi tutto.

Nel mercato del trucco esistono moltissimi prodotti diversi, specifici per ogni periodo dell’anno e per qualsiasi specifica esigenza. Per i mesi caldi, infatti, esistono per il viso delle terre compatte capaci di fissare il trucco per ore ed ore e, allo stesso modo, ci sono anche dei mascara waterproof capaci di fissarsi sulle ciglia senza mai colare. Ecco quali sono.

Mascara waterproof per l’estate: eccoli

Una delle novità più apprezzate nel mondo del trucco è il mascara MAC Stack, il nuovo prodotto della Mac che promette volume e lunghezza con una lunghissima tenuta. Chi l’ha provato conferma che non cola mai e che la sua texture risulta cremosa ma resistente, capace di avvolgere tutte le ciglia: il suo costo è di 35 euro.

Un altro prodotto, molto più economico ma non per questo meno di qualità, è il Sephora Collection Size Up. Per soli € 6,99, promette ciglia piene, folte e corpose e una durata incredibile, che supera gli ostacoli del sudore e dei bagni in mare e in piscina. Altro molto famoso è il mascara Hypnôse Drama waterproof di Lancôme, perfetto per chi ha ciglia rade e poco folte da rendere lunghe e nerissime. Costa € 38.90.

Se ciò che amate più in assoluto è il volume, non potete non provare il Better Than Sex di Too Faced, dall’iconica forma a clessidra e con la capacità di rendere le ciglia corpose ed estremamente voluminose. Nerissimo e resistente ad acqua e sudore, costa € 21. Per un prezzo simile il Sub-Aqueo di Diego Dalla Palma, per molti il miglior mascara resistente all’acqua per un uso professionale e in assoluto il preferito dei make-up artist. Un altro imperdibile del settore è il Pupa Vamp! Mascara Waterproof volumizzante, specializzato anche per catturare le ciglia più corte e sottili e per rendere folte e nerissime.