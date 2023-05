Stai sbagliando tutto: quando lavi i capelli commetti questo grave errore

I prodotti per il lavaggio e la cura dei capelli sono essenziali per mantenerli sani: c’è un prodotto che manca alla tua lista!

Quando ci laviamo i capelli utilizziamo dei prodotti che servono per renderli forti e lucenti, e al tempo stesso per nutrirli ed evitare che si rovinino. Tutte conosciamo bene lo shampoo, le maschere e il balsamo.

Lo shampoo è un prodotto detergente che pulisce i capelli dallo sporco e dal sebo. Esistono shampoo per ogni esigenza: volumizzanti, idratanti, anti-caduta, colorati, ecc. La frequenza di utilizzo dipende dalla tua routine e prodotti di styling che usi in genere. A seguire, si applica il balsamo, indispensabile per idratare i capelli, sciogliere i nodi e donare morbidezza e lucentezza. I balsami vengono scelti in base al tipo di capello (secco, grasso, trattato chimicamente). Per capelli molto danneggiati si usano trattamenti ristrutturanti, lasciati in posa prima del risciacquo.

Vi è però un prodotto che non tutte quante usiamo, ma che fa la differenza.

Il prodotto che non conoscevi ma che dovresti usare: il pre-shampoo

Il pre-shampoo è un prodotto che funge da preparatore e potenziatore: agisce sullo sporco e sul sebo, facilitandone la rimozione durante il successivo lavaggio con lo shampoo. Permette di pulire i capelli più a fondo con minore utilizzo di shampoo, riducendo sprechi e danni. È inoltre utile su chiome trattate o decolorate, in quanto riduce l’assorbimento del colorante durante il lavaggio.

Quali sono i vantaggi che ritroviamo quindi nell’utilizzare il pre-shampoo? Vediamoli assieme:

Prepara i capelli al lavaggio, facilitando la rimozione di sporco e sebo: il pre-shampoo contiene sostanze detergenti lievi che aiutano a sciogliere lo sporco superficiale dei capelli , permettendo allo shampoo di pulirli più a fondo durante il successivo lavaggio

, permettendo allo shampoo di pulirli più a fondo durante il successivo lavaggio Protegge le fibre capillari dai danni del lavaggio: idrata i capelli e li riveste di una sottile pellicola protettiva , che li preserva dallo sfregamento e dall’eccessiva frizione durante le fasi seguenti

, che li preserva dallo sfregamento e dall’eccessiva frizione durante le fasi seguenti Dona volume e corpo ai capelli.: questo prodotto contiene sostanze volumizzanti , come amido di mais o glicerina, che donano più volume, corpo e spessore alla chioma durante il lavaggio

, come amido di mais o glicerina, che alla chioma durante il lavaggio Adatto ai capelli colorati: è particolarmente indicato per chi ha i capelli colorati , in quanto aiuta a fissare il colore , minimizzando l’assorbimento di colorante durante il lavaggio. Riduce inoltre il rischio di sbavature e mantiene la nuance più a lungo.

, in quanto , minimizzando l’assorbimento di colorante durante il lavaggio. Riduce inoltre il rischio di sbavature e mantiene la nuance più a lungo. Previene la forfora: contiene oli essenziali e ingredienti con proprietà antimicotiche, che aiutano a prevenire la forfora e a mantenere i capelli puliti in profondità

Sto ancora non stai usando questo prodotto corri ad acquistarlo. Non te ne pentirai!