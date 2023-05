Celiachia, quali sono i sintomi: ecco i segnali che ci devono allarmare

La celiachia è un disturbo particolarmente serio che determina una serie di sintomi che è bene non sottovalutare. Scopriamo insieme quali sono.

La celiachia è una malattia di natura autoimmune che colpisce il sistema immunitario e che può comportare l’insorgere di una serie di sintomi particolarmente seri. E’ bene non sottovalutare i segnali inviati dall’organismo così da mettere in atto fin da subito i giusti interventi. Alcuni possono essere anche molto seri e riguardare il sistema gastrointestinale ma non solo.

In questo articolo procederemo con l’approfondimento di tutte le informazioni che riguardano un disturbo che colpisce l’1 per cento della popolazione mondiale. Nello specifico, consiste in una reazione anomala del sistema immunitario verso il proprio tessuto intestinale. Essa si verifica quando si assumono alimenti contenenti glutine per questo è bene evitarli.

Celiachia, i sintomi da non sottovalutare

Il disturbo in esame è particolarmente serio e può dare vita ad una serie di sintomi che a seconda dei casi possono essere particolarmente spiacevoli che riguardano non solo l’apparato gastrointestinale. E’ importante non sottovalutare la loro comparsa e sottoporli tempestivamente all’attenzione del proprio medico.

Le persone celiache possono, ad esempio, andare incontro ad una perdita di peso improvviso. Il sintomo infatti può essere causato dal fatto che l’organismo non riesce ad assorbire le sostanze nutritive provenienti dal cibo. Di conseguenza, quando si verifica un calo di peso che non risulta essere legato ad un motivo apparente è bene consultare il parere di un esperto. Oltre a ciò, un segnale che rivela la presenza del disturbo in esame è rappresentato dall’insorgere di una serie di sintomi gastrointestinali, tra cui:

diarrea,

flatulenza,

dolore addominale,

nausea,

costipazione.

Tutti questi sintomi sono causati dalle infiammazioni che possono essere causate dal contatto del glutine con il tessuto dell’intestino. I pazienti affetti da celiachia inoltre possono avvertire stanchezza e cali di energia. Ciò può capitare anche dopo aver riposato e dormito diverse ore o senza aver praticato esercizio fisico. Non tutti sanno che è possibile anche andare incontro a disturbi della pelle, in particolare a dermatite erpetiforme. Si tratta di una condizione che provoca delle vesciche pruriginose sulla pelle che tendenzialmente sono più comuni sulle ginocchia, sui gomiti o ancora sul cuoio capelluto.

Ad ogni modo, in presenza di questi sintomi è importante rivolgersi ad una figura esperta che possa mettere in atto tutte le indagini del caso al fine di arrivare ad una diagnosi ben precisa. Nel caso in cui dai vari esami si giungesse ad appurare la sua presenza bisognerà attuare tutti gli interventi del caso al fine di evitare problemi anche molto seri per la propria salute.