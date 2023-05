Come rimuovere batteri e pesticidi da frutta e verdura? Il metodo più efficace

Esiste un metodo efficace per eliminare completamente batteri e pesticidi dalla frutta e dalla verdura: scopriamo insieme di quale si tratta.

La frutta e la verdura sono un alimento essenziale per il buon funzionamento dell’organismo per via dell’elevato contenuto di sostanze nutrienti. Bisogna dire però che talvolta possono contenere batteri e pesticidi che devono essere rimossi completamente per evitare rischi per la salute. A tal proposito, può essere utile sapere che esiste un metodo davvero infallibile che consente di mangiarle in totale sicurezza.

In questo articolo, approfondiremo un argomento che spesso è sottovalutato. E’ fondamentale, infatti, procedere al lavaggio accurato della frutta e della verdura. Spesso sulla buccia si trovano pesticidi e batteri molto pericolosi per la salute.

Frutta e verdura: i segreti per consumarla in sicurezza

La frutta e la verdura sono alimenti che prima di essere consumati devono essere accuratamente lavati. In caso contrario, infatti, il rischio è che si possa entrare in contatto con germi e batteri pericolosi in grado di minare la nostra salute. A tal proposito, è importante sapere che talvolta l’acqua può non bastare. Per questo è necessario sapere quali sono gli ingredienti naturali utili in tal senso. Il consiglio infatti è quello di evitare di utilizzare prodotti chimici che spesso possono essere molto dannosi per l’organismo.

In natura al contrario sono presenti rimedi che aiutano a lavare gli alimenti in esami in maniera delicata e soprattutto senza rischi. Tra i tanti non può non essere citato l’aceto bianco che presenta elevate proprietà igienizzanti. In particolare, il consiglio è quello di riempire una ciotola capiente di acqua e aceto in parti uguali. Fatto ciò, ponete la frutta e la verdura all’interno della soluzione e lasciatele in ammollo per una decina di minuti. In questo modo, sarà possibile liberarsi di eventuali batteri e muffe presenti su di esse. Ancora c’è il bicarbonato che oltre ad essere utilissimo nelle pulizie di casa è estremamente utile anche nella detersione degli alimenti in esame.

A tal proposito, vi basterà aggiungere un cucchiaio all’interno di un contenitore riempito con acqua. Lasciate in ammollo gli alimenti per un massimo di 15 minuti. Dopo procedere al lavaggio normale sotto il getto d’acqua corrente.

L’efficacia del limone

In ultima analisi, si consiglia l’utilizzo del limone che, soprattutto in abbinamento al bicarbonato, è in grado di disinfettare gli alimenti consentendo di consumarli in sicurezza. In questo caso, si consiglia di riempire una ciotola d’acqua e di versare due cucchiai di bicarbonato e uno di succo di limone. Anche in questo caso dovrete lasciare in ammollo la frutta e la verdura per una decina di minuti per poi risciacquale: il risultato è garantito! Come avrete avuto modo di capire, è fondamentale procedere al lavaggio della frutta e della verdura. Il rischio più elevato difatti è quello di entrare in contatto con i microrganismi che provocano la toxoplasmosi o l’epatite A.