Cosa succede se vai a dormire con il mascara? Quello che devi sapere

Si sottovaluta troppe volte l’importanza che ha struccarsi, si tratta non di una semplice abitudine, bensì di una pratica fondamentale: ecco perché

Quante volte capita di non struccarsi e di pensare che non di non aver fatto niente di così sbagliato? Eppure questa pratica può davvero mettere a repentaglio la salute.

Non struccarsi apre le porte alla proliferazione di germi che rovinano irrimediabilmente la pelle favorendo il processo di invecchiamento precoce. Il processo di invecchiamento viene così ad accelerarsi. Ovviamente se capita molto raramente – di non struccarsi la sera prima di coricarsi – non è un problema da considerarsi. Ma ogni giorno non detergere il viso dopo il make-up giornaliero è da considerarsi un errore che può costare caro.

Zona delicata ad alto rischio irritazione: ecco come evitare danni agli occhi

Il mascara è uno di quei cosmetici più delicati, che nella maniera più assoluta non va condiviso con gli altri. Questo perché è un prodotto per le ciglia che, si sa, sono a stretto contatto con gli occhi. Questi ultimi sono una delle parti più delicate del nostro corpo, tanto è vero che ogni sostanza che potrebbe costituire per essi pericolo, viene indicata chiaramente su confezioni e flaconi. Saltare il passaggio della rimozione make-up, soprattutto mascara, può portare ad infezioni pericolose per i nostri occhi che potrebbero tramutare in altro.

La pelle invecchia prima, si può favorire la comparsa di brufoli o di pelle secca in eccesso. Rughe e pelle impura – con pori dilatatati- sono dietro l’angolo. Va quindi usato un apposito struccante per gli occhi. Delicato e apposito che non crei irritazione. La prima volta è sempre meglio provare su una piccola zona per capire se ci possano essere o meno delle reazioni negative. (In tal caso, rivolgersi immediatamente ad uno specialista che possa davvero capire come affrontare e trattare il problema per risolverlo).

Dopodiché il viso va deterso con un detergente che possa agire, con delicatezza, in profondità togliendo tutto lo sporco e i residui di trucco. Infine, applicare siero e crema. Il contorno occhi va assolutamente trattato in maniera diversa. Un siero o una crema, che possa soddisfare le proprie necessità di pelle secca, occhiaie, gonfiore, eccetera. L’ideale sarebbe utilizzare anche un rullo ad hoc, che serve non solo per stendere meglio prodotto, bensì distendere la zona e prevenire le rughe.