Ma le creme anticellulite funzionano? Ecco le verità che nessuno vi dice

Finalmente svelata tutta la verità sulle creme anticellulite e la loro reale efficacia: scopriamo se funzionano oppure no.

La cellulite è un inestetismo che colpisce tutte le donne, magre o grasse di qualsiasi età e che dipende dalla circolazione sanguigna. Per tanto è arrivato il momento di capire se ha senso combatterlo con una crema.

Le creme anticellulite sono pubblicizzate per il loro potere di far sparire la pelle a buccia d’arancia rendendola tonica e compatta e dunque è utile spalmarle sui punti critici? Cerchiamo di fare chiarezza. La cellulite esiste da sempre e colpisce le donne di tutte le età e le corporature, le più magre e snelle come le più robuste e in carne. Perciò circolano tantissime creme sia cosmetiche che farmaceutiche. che promettono di far sparire la buccia d’arancia quella che comunemente viene chiamata cellulite.

Creme anticellulite, tutta la verità sulla loro efficacia

In commercio esistono tantissimi tipi di creme anticellulite e a quanto pare l’industria cosmetica ne ha creato un settore in continua espansione, che non conosce crisi, ma servono davvero? Scopriamo la verità.

La cellulite in realtà è uno degli effetti, ma non l’unico, della ritenzione idrica, che può raggiungere diversi stadi a seconda di quanto il tessuto sottocutaneo e il pannicolo adiposo sono infiammati. Sotto l’epidermide infatti, si trovano gli adipociti che si infiammano a causa degli accumuli di tossine, e questo porta alla formazione della cosiddetta pelle a materasso che tanto detestiamo, e che colpisce sia le donne giovani che le meno giovani.

Dunque la cellulite visibile, che vediamo soprattutto su cosce e glutei, è il frutto di un’alterazione del microcircolo. A questo punto la risposta alla domanda sull’efficacia di una crema per favorire il microcircolo dovrebbe essere già chiara.

Va da sé che spalmare un prodotto che agisce soltanto a livello topico, e sullo strato più superficiale della pelle non può in alcun modo far sparire la cellulite che, come dicevamo all’inizio, è uno degli effetti della ritenzione idrica. Quindi rispetto a usare le creme anticellulite è molto più efficace migliorare il microcircolo con integratori, alimentazione corretta, e anche adottando altri comportamenti utili o fare trattamenti specifici. Aiuta tanto evitare i vestiti troppo stretti, i tacchi troppo alti, limitare il consumo di alcool e evitare il fumo, bere acqua a sufficienza, e soprattutto non avere uno stile di vita troppo sedentario, dunque anche fare delle lunghe e frequenti passeggiate, e adottare l’abitudine di camminare a piedi o in bici anziché in auto.