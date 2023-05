Tonicità e definizione in un solo minuto col metodo di Naoko, re dei personal trainer

Vuoi rimetterti in forma in poco tempo? Ecco il metodo del noto personal trainer. Da adesso in poi non hai più scuse!

L’inverno è passato e magari ci siamo concesse qualche peccato di gola di troppo, ma adesso è giunto il momento di dire basta. Bisogna rimettersi in forma per il nostro bene. Ricordiamoci che dietro l’angolo c’è anche la prova costume da non sottovalutare.

Noi oggi vi vogliamo svelare un metodo super veloce che vi permette di tornare in forma senza spendere soldi ed in modo naturale e veloce. Siete curiose di sapere come funziona? Scorrete le prossime righe per iniziare subito. Non ve ne pentirete assolutamente.

Tonicità e definizioni in un minuto!

Sembra qualcosa di impossibile vero? Un solo minuto ci permette di tornare in forma? Cerchiamo di capire insieme cosa dobbiamo fare. Anche se la nostra vita di tutti i giorni è sempre piena di cose da fare potremmo riuscire a trovare così poco tempo da dedicare a noi stesse, giusto?

Oggi vi vogliamo far scoprire un noto personal trainer che arriva da lontano, dal Giappone per la precisione. Parliamo del Metodo Naoko. Tutto si basa sulla nuova capacità di concepire il legame tra il movimento che dobbiamo fare e la forma fisica. Nel 2020 ha pubblicato un libro che parlava dell’importanza del lavoro sul bacino.

Il motivo? Se non è allineato, per motivi posturali, potremmo non avere un equilibrio con il resto dei nostri muscoli. Quindi anche se ci alleniamo non avremmo risultati visibili. Potremmo, eventualmente, potenziare alcuni muscoli e lasciare indietro altri. Avendo uno squilibrio accumuleremo del grasso. Ecco spiegato perché se non alleniamo il bacino potremmo avere degli accumuli in quella zona.

In sintesi, se non abbiamo un bacino in asse le nostre gambe e la pancia non troveranno mai la loro forma tanto desiderata. Naoko ha creato un percorso per il pavimento pelvico ottimo per tonificare e rimodellare il nostro corpo riallineando, così, il bacino.

Ci concentreremo su i glutei, ovvero il luogo dove tutto lo stress si accumula. Ma non dovremmo eseguire squat o simili, ci basteranno esercizi di allungamento. Grazie a queste esercizi che troviamo anche sul suo libro riusciremo ad avere dei risultati incredibili. Sono davvero veloci e li possiamo realizzare in un solo minuto come vi dicevamo nel titolo.