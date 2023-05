Fontanella nei neonati, in quanto tempo si chiude? Ecco la risposta corretta

La fontanella è spesso preoccupazione per tutti i genitori: scopriamo in quanto tempo si chiude e quali accorgimenti avere.

La fontanella è la giunzione cartilaginea molle presente sul cranio del neonato, in corrispondenza della sutura fronto-parieto-occipitale. La fontanella è molto sviluppata alla nascita per consentire al cranio del neonato di adattarsi facilmente al passaggio nel canale del parto. Man mano che il bambino cresce, le ossa craniche si saldano tra loro e la fontanella si chiude gradualmente.

Molti genitori hanno spesso ansia di gestire i loro bambini, proprio per via della fontanella ancora aperta. Vi sono dei semplici accorgimenti che Ebbene conoscere per poter essere tranquilli quando i vostri bimbi sono ancora piccoli.

Come comportarsi quando la fontanella è aperta: ecco i consigli

Innanzitutto è importante ovviamente evitare traumi: è necessario per cui proteggere il cranio del bimbo dalle eventuali cadute, urti e colpi. Un trauma può danneggiare le cartilagini e rallentare la chiusura della fontanella. Bisogna anche prevenire le infezioni poiché possono creare tessuto cicatriziale ed alterare il normale processo di ossificazione. Per cui è di fondamentale importanza mantenere il cuoio capelluto pulito e asciutto.

Bisogna evitare di toccare la fontanella: non premere, massaggiare o manipolare la fontanella poiché delle stimolazioni ripetute possono rallentarne la saldatura. Sarebbe meglio controllare sempre il perimetro e la mobilità fontanella, visto che dovrebbe progressivamente ridursi. A questo modo ci si può sincerare se dovesse rimane mobile in modo eccessivo oltre i 18 mesi o se si allargasse, e in caso consultare subito il pediatra.

È bene inoltre svolgere esami periodici: il pediatra controllerà l’andamento di chiusura della fontanella durante le visite mediante degli esami obiettivi.

Ma quand’è che la fontanella si chiude e si può stare finalmente tranquilli?

Per rispondere a questo dubbio riguardante la conformazione del cranio dei bebè, ci siamo rivolti alla dottoressa Pilar Nannini, una pediatra che è stata in grado di rispondere con precisione a questa domanda. Per tranquillizzare i genitori su quando effettivamente le fontanelle si chiuderanno, la dottoressa Nannini si è espressa con queste parole:

“Le fontanelle si chiudono quando al loro posto, quindi al posto del tessuto fibroso, si forma del tessuto osseo duro e in questo caso lo spazio tra le ossa del cranio non viene più palpato. Questo processo è molto lento e può durare fino ai 18-24 mesi circa. In generale la fontanella posteriore è quella che si chiude prima, tra i due e i tre mesi di vita, e poi successivamente si chiudono le altre.”

Come accennato prima, è bene rivolgersi sempre a uno specialista per controllare la chiusura delle fontanelle, soprattutto considerando che si tratta di un processo che varia da bambino a bambino.