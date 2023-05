Furti in casa: 5 trucchi per scoraggiare i malviventi ad irrompere quando tu sei lontano da casa qualche giorno

I ladri purtroppo sono sempre in agguato, specie nella bella stagione, quando teniamo le finestre aperte e stiamo più spesso fuori casa. Ecco una manciata di preziosi consigli per tenerli alla larga.

I ladri, si sa, fanno di tutto per non essere scoperti, motivo per cui di solito aspettano fino a quando non siamo fuori casa prima di entrare. Chi li avvisa che dentro non c’è nessuno e il campo è libero? Proprio noi, anche se del tutto involontariamente. “Oltre ai segnali di sicurezza come i sistemi di allarme, i ladri cercano quelli che vengono definiti ‘segnali di occupazione’, che dicono loro se sei a casa”, afferma K. Campbell, esperto di sicurezza e intelligence e direttore di Blue Glacier Security & Intelligence LLC. “Se vai via anche per pochi giorni, ad esempio per un lungo weekend, la tua casa potrebbe mancare di segnali di occupazione”.

Fortunatamente, ci sono diversi modi per assicurarci che la nostra casa sembri “occupata” anche quando siamo molto lontano. “Una soluzione per l’assenza di segnali di occupazione è quella di inserire misure di sicurezza casuali”, afferma Campbell. Se lo fa anche il governo degli Stati Uniti per scoraggiare potenziali aggressori, vuol dire che funziona…

La migliore strategia contro i ladri in casa

Ecco cinque fattori che rendono la nostra casa un potenziale bersaglio per i furti, e alcune valide soluzioni per evitarli.