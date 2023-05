Vuoi conoscere 3 trucchetti per pulire? L’uso innovativo della schiuma da barba

Alcuni life hack aiutano tantissimo nelle pulizie: di sicuro questi non li conoscevi!

A volte anche usando i prodotti adatti per ogni superficie, lo sporco sembra ostinato a non voler andare via e quasi stiamo per rinunciare nella missione di avere una casa pulita e ordinata. Ci sono delle soluzioni che però di sicuro non ti aspettavi e che scopriremo assieme per avere una casa lucente.

Assieme andremo a vedere tre consigli e per poterli mettere in atto quello che ti servirà saranno una lametta, della stagnola e della schiuma da barba!

La lametta sui capi infeltriti

I tessuti infeltriti, come pile, felpe e maglioni in lana, possono sembrare rovinati in modo irreparabile: con il tempo, i tessuti si ispessiscono e la superficie diventa opaca, ruvida e stopposa. Questo accade perché i tessuti in lana contengono delle fibre che, con il frequente utilizzo e lavaggio, tendono a sganciarsi e a sovrapporsi, formando dei grumi.

Anche se l’infeltrimento può sembrare permanente, spesso è possibile rimediarvi passando una semplice lametta! La lametta è in grado di tagliare le fibre e i grumi che hanno causato l’ispessimento, riportando il tessuto alla sua morbidezza e lucentezza originale. È importante usare delle lamette nuove e affilate, e procedere con movimenti lenti e controllati per evitare di rovinare o tagliare il tessuto.

Una pallina di stagnola nella lavastoviglie

La lavastoviglie è una comodità che semplifica la vita, ma non sempre garantisce risultati brillanti e privi di opacità o macchie di ruggine. Il motivo è che l’acqua utilizzata nelle lavastoviglie contiene spesso cloro, calcio e altri minerali che possono depositarsi sulle stoviglie durante il ciclo di lavaggio. Questi depositi sono difficili da rimuovere una volta che si sono formati e possono danneggiare le stoviglie con il tempo.

Per risolvere il problema puoi inserire una pallina di stagnola nella lavastoviglie: la stagnola è un materiale molto reattivo che, a contatto con l’acqua, genera delle reazioni che aiutano a bloccare la formazione di calcare e ruggine. A questo modo reagisce con l’acqua del ciclo di lavaggio, equilibrandone il pH e precipitando eventuali sali minerali prima che possano depositarsi sulle stoviglie.

Il terzo consiglio: ecco finalmente la schiuma da barba

La schiuma da barba può essere un rimedio efficace per lucidare e rendere brillanti i rubinetti di casa. Esatto hai proprio letto bene .I rubinetti di acciaio inossidabile o cromati spesso tendono a opacizzarsi e a perdere la lucentezza nel corso del tempo, a causa dell’usura e delle abrasioni, nonché della formazione di calcare e altri depositi: la schiuma da barba contiene degli emulsionanti ed emulsificanti che sono in grado di legarsi ai depositi e allo sporco, togliendoli dalla superficie dei rubinetti. Basta applicare un po’ di schiuma da barba direttamente sui rubinetti con un panno morbido, e strofinare con movimenti circolari.

E tu conoscevi già questi trucchetti?