Capelli puliti in un attimo senza lavarli: incredibile ma vero | Sempre perfetta e ti cambia la vita

Lavare capelli ha spesso difficile per una questione di tempo: ma se vi dicessimo che non serve per forza lavarli per averli puliti?

Tante donne vivono quasi come un “dramma” il fatto di doversi lavare i capelli, soprattutto incastrando questo impegno durante il resto della giornata, in particolar modo quando hanno i capelli lunghi che richiedono tempi di asciugatura e di piega più importanti.

Fortunatamente al giorno d’oggi esistono delle soluzioni che sono in grado di aiutare a compiere un tempo più breve questa operazione e che in particolar modo non richiedono assolutamente l’uso di prodotti chimici. Ma come è possibile tutto ciò?

No acqua per capelli puliti: i prodotti dry in tuo soccorso

La pulizia e l’igiene dei capelli senza risciacquo, ovvero l’uso di prodotti dry sostitutivi dello shampoo, sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni. I prodotti dry shampoo, se usati correttamente, rispettano il pH e l’ecosistema del cuoio capelluto, non aggrediscono le fibre e possono essere una valida alternativa per chi vuole limitare l’uso di prodotti chimici. Con il tempo e con la riduzione dello shampoo, i capelli appariranno più sani, forti e definiti. Oggi ti proporremo in particolare tra prodotti e le relative marche che ti potranno aiutare aereo solvere il problema del lavaggio.

Iniziamo col parlare dello shampoo secco in spray: contiene solitamente sostanze assorbenti che catturano lo sporco, il sebo e i residui di prodotti, rimuovendoli dai capelli. La cheratina, proteina presente naturalmente nei capelli, può essere aggiunta per rinforzare le fibre capillari e ridurre l’effetto crespo, come nel caso della soluzione spray di Revlon, che potrai trovare online su Amazon a soli 9,99 €. Questa formulazione spray ha anche un effetto psicologico, poiché l’emissione del getto dà l’idea che le particelle di sporco vengano lavate via e che capelli profumino di più.

Esistono poi le cuffie lavanti: sono particolari cuffie ad ultrasuoni, indossabili, che generano delle microbolle in grado di pulire i capelli in profondità. Gli ultrasuoni creano dei micro-massaggi che facilitano l’asportazione di sporcizia e olio. Non richiedono lo shampoo ma solo acqua, sono comode ma il loro effetto può essere più blando rispetto ai prodotti chimici. Quello che ti consiglio sono quelle di Easybath, a 20,49 € su Amazon!

Infine ti proponiamo il low shampoo come quello di L’Oreal: si tratta di una formula in mousse che risponde alla necessità di poter sentire i capelli bagnati per definirli lavati: e uno crema lavante con effetto anti-rottura e anti-secchezza dei capelli e che potrete trovare su Amazon al prezzo di 6,99 €.