Maria Antonietta, i segreti del suo beauty: come si faceva bella

Tutti i segreti di bellezza della Regina Maria Antonietta: la prima “influencer” della storia alla corte di Francia nel sedicesimo secolo.

La figura della regina Maria Antonietta D’Asburgo-Lorena, è sempre stata considerata di grande fascino, anche nel ‘700, periodo in cui regnava in Francia, era un personaggio estremamente rivoluzionario per l’epoca riguardo alla cura della sua persona: la sua vita era votata alla vanità. Per l’epoca non era così scontato prendersi cura del proprio corpo e della bellezza tra gli aristocratici, quindi oggi diremmo che è stata una precorritrice delle influencer odierne. Ha dettato mode e stili, pensiamo solamente ai capelli: era famosa per le sue acconciature che studiava per lei un famoso parrucchiere del tempo!

Tra le cure quotidiane che adottava ce ne sono alcune che potrebbero essere riproposte oggi in chiave moderna, questo significa che Maria Antonietta è stata veramente rivoluzionaria per quanto riguarda le pratiche di bellezza! La sue giornate erano scandite da un’occupazione principale: la cura di se stessa, dall’ossessione per la pelle, al trucco, fra l’altro fu proprio lei ad usare per prima il rossetto, i bagni esfolianti, le pettinature e persino le tinte per i capelli; per non dire dei profumi che usava in grande quantità!

Vediamo quali sono i rituali di bellezza a cui la regina Maria Antonietta si sottoponeva quotidianamente nella reggia di Versailles.

La sovrana faceva spesso il bagno nonostante non fosse così in uso a quei tempi, si immergeva in acqua con aggiunta di semi lino, pinoli e mandorle dolci per l’effetto lenitivo sulla pelle che esfoliava con riso e crusca. La sua cura della pelle pare sia stata ossessiva: si faceva preparare un’intruglio che conteneva frutta, vino bianco e piccioni in umido che sosteneva dessero elasticità alla pelle e la rendessero più bianca. Preparava una maschera, diremmo oggi, per un viso più fresco e luminoso con cognac succo di limone, latte e bianco d’uovo. Ancora oggi in Francia questo trattamento viene usato. Ovviamente il trucco faceva parte dei trattamenti quindi esfoliazione della pelle del viso, cipria bianca e rossetto: fu lei a sperimentarne il colore rosso.

Un’altra grande passione di questa affascinante regina, era il profumo. La reggia di Versailles era estremamente affollata e gli odori non erano poi così piacevoli, Maria Antonietta faceva mettere fiori ed oli essenziali ovunque proprio per coprire il cattivo odore! Per se stessa faceva preparare delle fragranze da una famosa profumiera dell’epoca, preferiva il bergamotto, il gelsomino e la rosa e le aveva sempre con sé. Anche i capelli sono stati oggetto di grande cura: in quel periodo si portavano le parrucche e le sue erano famose per le bizzarre acconciature che si faceva fare ma i suoi capelli, biondi ramati spesso venivano trattati per renderli più lucidi ed esaltarne il colore un po’ come facciamo oggi con le tinture; in effetti gli elementi, a base di erbe, che usava per creare questi effetti ancora oggi vengono messi in alcune tinte per i capelli.