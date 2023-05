Seggiolini auto: il poggiatesta va rimosso o no? Nuovo studio ribalta tutto quello che sapevamo

Il magazine francese Que Choisir ha pubblicato i test relativi all’installazione del seggiolino per auto dei nostri bambini e i risultati sono diversi da quelli delle case automobilistiche.

Poggiatesta sì o poggiatesta no? Fino ad ora abbiamo seguito il consiglio delle case automobilistiche secondo cui rimuovere il poggiatesta del seggiolino per auto dei nostri bimbi aumenti il livello di sicurezza in caso d’incidente. Ciò perché, a detta delle case, il poggiatesta può impedire che il seggiolino aderisca al meglio allo schienale del sedile e questo potrebbe causarne instabilità ed aumentare il rischio di vibrazioni e movimenti pericolosi o dannosi in caso d’impatto.

“Eppure – ha dichiarato il magazine francese Que Choisir, che fa riferimento all’associazione dei consumatori UFC Que Choisir – i nostri recenti test dimostrano che, al contrario, il poggiatesta può essere utile in caso di incidente”. Ed ha poi continuato: “Inoltre, non è stato riscontrato alcun inconveniente o rischio particolare a causa dello spazio che si può creare tra lo schienale del sedile e il sistema di bloccaggio per bambini”.

Dunque cambia tutto? Il magazine dell’associazione dei consumatori francese pare non aver alcun dubbio: quando viene mantenuto il poggiatesta, la protezione in caso d’impatto posteriore è molto migliore rispetto ai casi in cui il poggiatesta venga rimosso. “E su strada – ha dichiarato ancora il magazine – anche in casi estremi come per le manovre necessarie ad evitare ostacoli, non abbiamo visto differenze in termini di appoggio laterale”.

Svantaggi del mantenimento del poggiatesta secondo Que Choisir e consigli sulla scelta da effettuare

Secondo il magazine, l’unico svantaggio potrebbe essere percepito dai bambini: con il poggiatesta installato ed in posizione, infatti, il piccolo potrebbe essere costretto a sedere mantenendo una postura lievemente più eretta e dunque, in particolare nei viaggi a lunga percorrenza, meno comoda.

Tuttavia è importante sottolineare che, per quanto sia i sedili delle auto sia i seggiolini per i nostri bimbi siano oggi conformati seguendo standard pressoché identici per ciascun modello di entrambe le categorie, ogni caso sia da valutare nella sua specificità ed unicità e che la regolazione del seggiolino, poggiatesta incluso, debba essere effettuata in base alle evidenze di stabilità che otteniamo testando il materiale a nostra disposizione.

In conclusione dell’articolo, infine, Que Choisir ha poi affermato: “In ogni caso, meglio affidarsi ai consigli di costruttori di sedili molto più affidabili piuttosto che a quelli diffusi dalle case automobilistiche”. E la stoccata nei confronti delle case di produzione e distribuzione di automobili pare essere arrivata forte, chiara ed inequivocabile.