Come ottenere il massimo risultato dalla lavatrice: 3 trucchi per avere panni più puliti e profumati

Vuoi avere una lavatrice sempre perfetta? Ecco per te 3 trucchi che la renderanno come appena comprata: tutti vorranno il tuo segreto.



Fra i tantissimi elettrodomestici che hai in casa e che ogni giorno utilizzi, la lavatrice è sicuramente uno di quelli a cui non puoi sicuramente rinunciare. La sua grandissima comodità è proprio quella di poter mettere al suo interno il tuo bucato sporco e mentre lei pensa a tutto, tu ti potrai dedicare al resto o concederti un po’ di meritato relax.

Usarla poi è ancora più semplice che a dirsi, una volta caricata in modo corretto dovrai solo, mettere i detersivi che usi di solito, selezionare il programma desiderato ed il gioco è fatto. Ma secondo te basta solo questo per ottenere un bucato sempre perfetto, pulito e profumato? La risposta è ovviamente no! Infatti, se non ti prendi cura della tua lavatrice non potrai mai ottenere i risultati sperati.

Prenditi cura della tua lavatrice con questi 3 infallibili trucchi: funzionano davvero

Una lavatrice igienizzata ti permette non solo di eliminare ogni traccia di sporco, germi e batteri, ma ti aiuta anche ad abbattere i costi in bolletta. Più questa sarà pulita, meno fatica farà il motore e meno energia consumerà. Non male, visto i tempi che corrono.

Come fare allora per mantenerla sempre come nuova? La prima cosa che devi assolutamente sapere è che acqua stantia, residui di detersivi e calcare sono i principali nemici della tua lavatrice. Sarà quindi compito tuo cercare di eliminarli fino in fondo. Oltre a questo, ecco per te altri 3 trucchetti che ti aiuteranno a farla durare di più:

Impara ad usarla bene: leggere il libretto delle istruzioni è fondamentale per imparare ad usarla come si deve. Ogni programma è adatto per determinati lavaggi e usarli in modo giusto garantirà una lunga vita alla tua lavatrice. Inoltre, evita di azionare la lavatrice sia se è troppo carica e sia se ci sono poche cose al suo interno, in questo caso eviti di rovinare il tamburo e sostituirlo non è di certo poca cosa; Ciclo di pulizia periodico: come dicevamo pulirla periodicamente ha un doppio benefico; risparmio in bolletta e un corretto funzionamento. Almeno una volta al mese pulisci filtro, guarnizioni, cestello e cassetto del detersivo; Lascia l’oblò aperto: a fine di ogni lavaggio lascia sempre lo sportello aperto, questo gesto così semplice permette alla condensa di non ristagnare in lavatrice evitando così muffa e cattivi odori.

Tieni bene a mente questi 3 semplicissimi consigli e la tua lavatrice avrà lunga vita.