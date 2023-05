Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci posa in topless sulla spiaggia: “Più bella della mamma”

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci sta ripercorrendo lo stesso, affascinante cammino di sua madre. Le passerelle, ma non soltanto.

Ha già al suo attivo decine di copertine sulle riviste di moda più importanti. La moda è, al momento, il suo mondo, ma non è affatto detto che lo rimanga l’unico.

Deva Cassel è nata a Roma il 12 settembre 2004, ha pertanto 18 anni. E’ alta 175 cm ed è praticamente identica a sua madre, Monica Bellucci. Il suo papà è l’attore francese, Vincent Cassel, ex marito della bellezza di Città di Castello. Deva Cassel è identica a sua madre non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche nel ripercorrere il suo stesso cammino professionale. Non soltanto la moda e le passerelle, ma ben presto anche il cinema.

Ha infatti girato il suo primo film, La bella estate, per la regia di Laura Luchetti, tratto al romanzo omonimo di Cesare Pavese. In questi giorni Deva Cassel sta facendo parlare molto di sé dopo aver realizzato un servizio fotografico dove la sua immagine si mostra assai diversa da quelle fin qui apparse sulle riviste patinate. Gli scatti testimoniano di come la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel stia davvero diventando grande. In tutti i sensi.

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, sta diventando grande

Che sia una delle modelle più viste ed ammirate del momento non è certo una novità, ma è indubbio che il servizio fotografico di Nicholas Fols, non è passato sotto silenzio e che ancora per un po’ di cose ne avrà da dire.

Scatti in bianco e nero che testimoniano, ancora una volta, la straordinaria bellezza mediterranea di Deva Cassel. Gli scatti di Nicholas Fols ci mostrano, però, una modella diversa. Uno stile quasi aggressivo, con occhi truccati pesantemente. In una foto Deva Cassel ha i capelli sciolti e indossa soltanto una canotta nera trasparente, con i seni in bella mostra così come le ascelle non depilate. Riguardo questo dettaglio la giovanissima modella italiana ha ricevuto non poche critiche, dal momento che alcuni non hanno gradito questa sua, presunta, provocazione.

E in questo crescendo rossiniano di bellezza e sensualità, ecco la foto in topless sulla spiaggia, con solo le braccia che coprono, a stento, il seno. Tra i primi ad inviare un messaggio a Deva Cassel, mostrando tutto il loro apprezzamento per il suo servizio fotografico, papà Vincent e sua moglie, Tina Kunakey. E c’è anche chi, tra i tanti messaggi inviati alla giovane modella, non esita a scrivere: “Sei più bella di tua mamma“. Certo ne sta facendo di strada la bellissima Deva Cassel. Ma qual altro destino avrebbe potuto avere una ragazza che ha avuto la sua prima copertina quando era ancora nel ventre materno?