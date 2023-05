Dimagrire senza dieta si può: cambia modo di pensare e torni snella | La cosa che non ti hanno mai svelato

Dimagrire è spesso una sfida che mette in difficoltà e in crisi: inizia cambiando la tua mentalità.

Spesso dimagrire è visto come una sfida, un dovere verso se stesse, un doversi allenare per poter superare la prova bikini: ecco non c’è nulla di più sbagliato che vivere al dimagrimento con questo approccio così negativo.

Dimagrire dovrebbe essere un percorso di benessere, improntato a migliorare la propria vita e non solo a evitare di mangiare determinati cibi o voler entrare in quel paio di jeans che ora è troppo stretto e il bottone non si chiude.

Giusta mentalità per dimagrire: è quello che fa la differenza

La maggioranza delle persone che intraprendono un percorso di dimagrimento pensa, quindi, che per perdere peso basti apportare qualche modifica alla propria alimentazione e iniziare a fare sport ogni giorno faticando. In realtà, diete troppo restrittive sono destinate a fallire nel lungo periodo e il fattore mentale è altrettanto importante quanto quello nutrizionale.

Per dimagrire in modo duraturo non serve seguire un rigido schema alimentare rigido, quanto quello che è necessario è di sviluppare la giusta mentalità e un approccio positivo verso un nuovo stile di vita salutare: cambiare quello che si mangia a tavola deve essere una scelta consapevole e non un sacrificio, altrimenti il rischio è quello di rinunciare e abbandonare tutto dopo poco tempo.

È necessario accettare il cambiamento e abbracciare la nuova filosofia nutrizionale non solo a livello razionale, ma anche emotivo: solo in questo modo sarà possibile sviluppare la determinazione e la perseveranza necessarie per ottenere risultati concreti nel tempo.

Quali sono i pensieri corretti per un approccio sano e positivo

Bisogna rifuggire l’idea di “dover” eliminare del tutto alimenti e gruppi alimentari, di “dover dimagrire”: queste parole influenzano la mente hanno un effetto negativo su di essa, facendoci percepire di dover fare degli sforzi e dei sacrifici. La chiave del successo è incominciare gradualmente e mantenere uno spirito positivo.

Un atteggiamento fatto di ottimismo, auto-comprensione e pazienza è più influente delle abitudini in sé. La motivazione deve provenire dall’interno, non può essere imposta. Quando la determinazione si fonda su basi solide, il percorso risulterà più semplice e i risultati arriveranno senza troppo sforzo. Il dimagrimento nasce da una crescita personale, non dalla sofferenza.

Per dimagrire non bisogna seguire le mode del momento: il trucco è quindi quello di approcciarsi a questo nuovo percorso con una mentalità positiva, in cui ci si accetta già come si è, ma se desidera migliorare, e non ci si sente sbagliate e che per questo bisogna risolvere.