La meraviglia dei campi di papaveri: segnati questi posti dove andare

Papaveri, uno spettacolo della natura da ammirare in diverse località mozzafiato

I papaveri hanno un fascino singolare. Il papavero non è altro che una pianta erbacea appartenente alla specie delle papaveracaee.

Si tratta di una pianta molto particolare e delicata con un’altezza che non supera gli 80 cm. Tali fiori spuntano a 1.700 metri di altitudine, soprattutto nei campi coltivati a grano.

Non sempre viene apprezzata la presenza dei papaveri, visto che sono considerati altamente infestanti. Eppure il fascino elegante di questo fiore esile lo rende pieno di carattere. Diverse le località dove poter liberamente ammirare distese di papaveri.

A Roma e non solo: lo spettacolo mozzafiato di papaveri rossi che non ti aspetti

Partiamo dalla capitale. A Roma è possibile avere a disposizione uno scenario di distese di papaveri rossi tra le rovine delle popolazioni che furono Con precisione, basta recarsi al Parco degli Acquedotti Romani nel periodo che va da maggio a giugno.

Un altro posto dove assistere al prato carminio è Castelluccio di Norcia, con precisione nella zona di Pian Grande.

Ancora, per gli estimatori delle papaveracaee basta recarsi a Gravina di Puglia nel Parco dell’Alta Murgia, dove spuntano questi bellissimi fiori insieme a borragini e ginestre. Ancora, è possibile trovare campi di tulipani in provincia dell’Aquila, tra Capodacqua e Capestrano. Un percorso mozzafiato direziona presso un letto esteso di bellissimi tulipani.

Da maggio a giugno per ammirare una pianta non solo bella, ma dalle proprietà ipnotiche

Si tratterebbe di fioriture massive di questa pianta che affascinano i turisti e gli abitanti locali ogni anno in questo periodo di transizione dalla primavera all’estate. Un vero e proprio spettacolo della natura, che si rende protagonista di distese rosse tra il verde dei prati.

Non a casa, il papavero è spesso utilizzato nell’alta moda come soggetto portante di intere collezioni, vista la “silouette” e i colori inconfondibili. Inoltre, essi sono utilizzati in campo erboristico, avendo proprietà sedative, in grado di contrastare la tosse, ad esempio. Soprattutto se utilizzato per tisane.

Ovviamente l’azione calmante non deve essere associata all’assunzione di altre sostanze dalle proprietà ipnotiche e sedative. Infine, il papavero è utilizzato anche per lenire la pelle da rossori. Un vero e proprio portento della natura, non solo bello, ma utilizzabili per scopi fitoterapici e cosmetici. Utile per finalità di espettorazione in caso di tosse o bronchite e un toccasana per la pelle.