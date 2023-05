Sintomi precoci della gravidanza che quasi nessuno conosce | Svelati dal medico e importanti da sapere

Hai il dubbio di essere in dolce attesa? Ecco i primi sintomi che indicano assolutamente una risposta positiva.

Riuscire a capire quando si aspetta un bambino è un momento molto importante. Non sempre però riusciamo ad interpretare i segnali che manda il nostro corpo. Noi oggi vi vogliamo svelare i primissimi sintomi che molto spesso non vengono presi molto in considerazione.

Specialmente nei primi giorni o all’interno del primo mese. Quindi scorri le prossime righe per approfondire l’argomento insieme a noi. Siamo certi che per alcune informazioni rimarrai un po’ stupita. Ma è bene sapere tutto fin da subito per il bene del piccolo che porti in grembo e per la tua salute.

Sintomi precoci della gravidanza

I sintomi della gravidanza sono manifestazioni che il corpo ci invia per i cambiamenti ormonali che stanno iniziando ad avvenire nel nostro organismo. Tutto si sta preparando per questo cammino lungo nove mesi. Ovviamente ogni persona ha una sensazione diversa della gravidanza, come spiega anche l’ostetrica Rita Breschi. Iniziamo dicendo che già dai primi giorni puoi avere alcuni sintomi che rivelano la notizia.

Come prima cosa ci sono delle macchie di sangue che si potrebbero verificarsi dal 6 al 12 giorno dopo la fecondazione. Puoi avere dei crampi, sempre in questo periodo. Il motivo? L?ovulo si sta attaccando alla parete dell’utero. Ma non solo, anche un po’ di mal di testa oppure sbalzi di umore sono i primi segnali di sbalzi ormonali in corso. Il tuo corpo si sta preparando.

Alcune donne manifestano anche mal di schiena, oppure acidità di stomaco. Anche la comparsa di alcune macchie sulla pelle rivelano il tuo stato interessante. Un senso di fame molto più presente rispetto al nomale. E come ultimo, ma non meno importante potresti avere un’olfatto incredibilmente sviluppato. Alcuni odori, quindi potrebbero iniziare a darti molto fastidio anche da lontano.

Se invece ti trovi dalla 12 alla 24esima settimana di gestazione i sintomi sono altri ed iniziamo ad essere più riconoscibili. In primo luogo iniziano ad aumentare pancia e seno. La pelle e la linea nigra iniziano a manifestarsi per via dei cambiamenti ormonali. Potresti avere dei crampi alle gambe. In questo caso è bene distendere i muscoli prima di andare a dormire e bere molta acqua. Un sintomo particolare è il sanguinamento dalle gengive o dal naso. Il motivo? Aumenta il flusso sanguigno. Come hai visto i segnali sono tanti e potresti anche confonderti con alcuni. Ma se hai qualsiasi dubbio consulta il tuo medico per avere la conferma di essere in dolce attesa, oppure no.