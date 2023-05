Braccia toniche? Esercizi e prodotti per dire addio alle “ali di pipistrello”

Sei una mamma stanca e con poco tono muscolare? Fai questi esercizi per braccia toniche, tornerai subito in grande forma!

Fare esercizio fisico diventa sempre più complesso, una sfida difficile da portare avanti quando il tran tran quotidiano rende praticamente impossibile prendersi cura di sé. Figuriamoci quando ci sono figli di mezzo o ci si deve riprendere da una gravidanza che ha scombussolato fortemente il corpo. Ecco quali esercizi fare per avere braccia toniche, dici addio alla massa molle che penzola dai tuoi arti: finalmente avrai il corpo che desideri, impara ad amarti!

Quando diciamo di imparare ad amarsi, significa proprio accettare che non sempre si è al 100%, per cui fare esercizi è il primo passo per amarsi davvero. Fare un’ora di palestra è il gesto d’amore migliore che si può fare per sé stesse, perché fa tornare il buon umore e con esso il vero benessere. Per cui invece di dire subito di sì ad interventi di chirurgia, come il mini-lifting che è indicato per donne mature con pelle in eccesso anche da eliminare, oltre al grasso da aspirare con la liposuzione, si possono compiere questi esercizi.

Tra le varie opzioni chirurgiche c’è pure il trattamento mediante onde laser che intacca i tessuti interni e non la cute, ed è meno invasivo, oppure la biostimolazione cutanea che agisce sulle adiposità localizzate. Prima di spendere chissà quali soldi e dire “non ce la faccio”, ti mostriamo dei semplici esercizi che potrai fare da sola.

Con questi pratici esercizi ottieni braccia toniche e muscolose!

Appunto, non si tratta di acrobazie e chissà cosa, ma piccoli gesti che uniti alle tue abitudini, riabilitano la tua situazione e ti permettono di tornare in forma per come vorresti. Sappi che senza uno stile di vita sano, fatto di sonno ed una dieta bilanciata con tanto di idratazione, non puoi avere il massimo dei risultati. Ecco quali sono gli esercizi di cui ti stiamo parlando e cosa puoi fare per stare bene.

Per prima cosa potresti allenare i tricipiti, ti basta avere una panca oppure sfruttare l’altezza dei gradini delle scale del luogo nel quale ti alleni. Mettiti con la schiena in direzione del rialzo e appoggia i palmi, poi solleva tutto il corpo con la sola forza delle tue braccia senza l’aiuto del resto. In questo modo la parte “molliccia” inferiore delle tue braccia, viene annullata del tutto. Sollevati verso l’alto, le ginocchia è bene tenerle piegate e non troppo divaricate.

Segue un altro esercizio molto semplice, consta nello stringere un oggetto ponendo le braccia alle 10 e 10 per circa 30 secondi, rilasciare in pausa per altri 10, e poi ricominciare. Puoi sfruttare il volante dell’auto, quindi tra una commissione e l’altra ad auto ferma, magari mentre aspetti i figli all’uscita da scuola!

Infine, puoi fare delle alzate laterali che congiungono le braccia fino alla testa. Prendi due bottiglie da 1 litro e mezzo l’una per mano, e dal basso portale verso l’alto. Fai 12 ripetizioni per 2 serie, vedrai che benessere e giovamento!