Luna Marì non è figlia di Belen? Antonino Spinalbese rompe finalmente il silenzio: “Io non so nemmeno…”

Luna Marì non è figlia di Belen? Nuove accuse alla showgirl per la sua secondogenita. Il papà Antonino Spinalbese è costretto a intervenire

Sulla secondogenita di Belen si è discusso tantissimo, vista la poca somiglianza attribuita alla piccola Luna Marì rispetto alla mamma. Le prime cose che hanno fatto parlare molto è che la bambina è bionda con gli occhi azzurri, mentre Belen è mora. Questo dettaglio ha fatto sorgere negli haters il dubbio che la bimba fosse della showgirl argentina. Successivamente, è spuntata una misteriosa donna che sostiene essere la madre biologica di Luna Marì.

Una donna di nome Tatiana aveva pubblicato un Titktok in cui diceva che la secondogenita di Belen non può essere la figlia della conduttrice, sostenendo che lei in realtà è un uomo, quindi non può generare. La donna, inoltre, ha detto di essere lei la madre della bimba per la sua somiglianza, convinta che le sia stata rubata. Il tiktok è diventato virale dove Tatiana è stata accusata di essere una mitomane, ma c’è anche chi le ha dato ragione per la somiglianza con Luna Marì. Spunta una nuova accusa che coinvolge Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre della bimba.

Antonino Spinalbese rompe il silenzio sulla figlia Luna Marì

“Antonino Spinalbese, in questo video mi rivolgo a te. Tu che dici di amare tua figlia Luna Marì, dimostralo non a parole, ma con i fatti. Spinalbese se ami veramente Luna Marì, comincia a dire la verità. Sono la madre biologica e legittima di Luna Marì. Tu sai che Belen Rodriguez non è nata donna”. Queste le parole choc di Tatiana, convinta di essere la vera madre della bimba.

A quel punto il coiffeur dei vip, ex di Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio e rispondere alla donna, che da tempo sostiene di essere madre dei figli di alcune celebrità. La decisione dell’ex gieffino di intervenire contro le accuse della signora Tatiana sono legate ad alcuni utenti che stavano cominciando a credere alle parole della tiktoker, convinte di essere la madre biologica di Luna Marì. Così Antonino Spinalbese ha risposto a un’utente che lo ha spinto a confessare, poiché ha creduto alla tesi di Tatiana, che accusa le due celebrità di averle rubato gli ovociti. Lui ha risposto in merito: “Non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare gli ovociti di Tatiana?”.