Passeggiata col neonato: errori da evitare assolutamente e cose da sapere | Occhio a non sbagliare

Uscire di casa con un neonato mette ansia e preoccupazione: con i giusti consigli potrai essere tranquilla.

Uscire per la prima volta con il proprio bebè è una nuova avventura per cui bisogna essere preparate, poiché vi sono degli accorgimenti da mettere in atto per far sì che vada tutto liscio e che sia te che il tuo neonato possiate godervi al massimo questa nuova esperienza assieme.

Per scoprire quali sono i segreti e i migliori consigli, e al tempo stesso le cose da evitare, ci siamo rivolti all’ostetrica Marta Cambioli.

Come comportarsi fuori casa con un neonato: i consigli dell’esperta

Marta Cambioli ci spiega che bambino può uscire fin da subito, poiché l’aria aperta e la natura fanno assolutamente bene alla salute e inoltre è bene mettere il bimbo a contatto con il mondo esterno. Inoltre non vi sono assolutamente vincoli di orari per riuscire con il proprio bambino: l’ora e la durata della passeggiata dipendono semplicemente dalle forze della mamma, dalla stanchezza e da quanto tempo si ha a disposizione. Magari all’inizio una passeggiata breve aiuta a capire meglio proprio i limiti e permette di abituarsi al momenti come l’allattamento o altre necessità del neonato.

Tra i vari supporti per poter andare in giro con un bambino, troviamo la fascia che può essere adatta soprattutto quando piove in modo che il bebè sia protetto stando il più vicino possibile al genitore, la carrozzina per una qualsiasi normale passeggiata e l’ovetto quando si è in auto.

Per quanto riguarda invece l’abbigliamento è meglio scegliere di usare tanti vestiti a strati piuttosto che un unico capo di abbigliamento pesante: a questo modo in caso di qualsiasi necessità se il bimbo avesse caldo si può togliere un maglioncino o una giacca per farlo sentire meglio.

Gli errori che invece devi evitare: attenzione a non commetterli

Esattamente come ci sono alcuni comportamenti indicati, ve ne sono diversi che sono assolutamente sconsigliati. Per esempio non bisogna mai lasciare che il proprio bambino pianga senza cercare di capire quale sia la ragione: il pianto è il suo unico modo di comunicare a quell’età e ignorarlo significherebbe non andare incontro alle sue necessità.

Un altro errore è quello di lasciare che il bambino stia in una posizione semi seduta sui supporti che si usano per spostarsi: in questo modo non si riesce a garantire un corretto sviluppo motorio funzionale e il neonato non è in grado di muoversi liberamente. Infine è importante non mettere mai un bambino al di sotto dei due anni davanti allo schermo di un qualsiasi dispositivo elettronico: è meglio passare del tempo assieme e divertirsi con altri giochi.