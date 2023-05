Trucco per la lavatrice: addio fastidi e perdite di tempo se organizzi così bucato settimanale

È questo il trucco tutto da provare che ti permetter di usare la tua lavatrice al meglio: provalo e finalmente avrai tutto organizzato.



Fra le tante invenzioni che hanno cambiato il corso della vita e che hanno reso più facili le faccende domestiche, la lavatrice è senza dubbio quella che un ruolo davvero importante. Le sue funzioni ti permettono di ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato senza alcuna fatica, anzi, mentre lei pensa a fare tutto il lavoro sporco tu potrai anche fare altro.

Ovviamente, affinché la tua lavatrice svolga sempre in modo corretto il suo compito prima di tutto è importante che tu la sappia usare, poi è necessario che sia sempre ben pulita ed igienizzata ed infine, cosa altrettanto importante, è che tu abbia organizzazione anche nel modo in cui fare il bucato. Più saprai esattamente come muoverti e cosa fare, più il risultato sarà impeccabile.

Il trucco per una lavatrice perfetta? Inizia tutto da come sei organizzata: ecco le regole per non sbagliare

Una lavatrice senza residui di sporco, muffa, germi e batteri sicuramente lavora meglio e lava alla perfezione. Solo questo però di certo non basta, ci vorranno da parte tua delle piccole accortezze per evitare di fare pasticci a cui poi non c’è soluzione. Nulla di così complicato anzi, una volta capito come fare ne trarrai enormi benefici.

Se ti stai chiedendo cosa puoi fare per far funzionare al meglio la tua lavatrice ed ottenere un bucato impeccabile, devi sapere che non basta solo una pulizia periodica. Quello che spesso si trascura infatti, è la quantità e la qualità dei capi che vengono messi al suo interno. Una delle regole basilari, infatti, è quella di dividere gli indumenti per colore: chiari, scuri e colorati sono le tre categorie principali.

Ma anche questo non basta, perché altra cosa a cui devi prestare attenzione è la tipologia e il materiale del tuo bucato. Facciamo un esempio: se esegui un lavaggio con soli asciugamani, stai pur certa che il risultato sarà perfetto, se invece inizi ad unire capi più delicati e che non possono sopportare le alte temperature, necessarie per igienizzare gli asciugamani, ecco che crei il pasticcio.

Detto questo, per permettere alla tua lavatrice di lavorare e lavare in modo corretto senza sprecare detersivi, acqua e corrente, la cosa importante da fare è organizzare la separazione adeguata del bucato. Poni delle ceste nella zona lavanderia o nel bagno e scrivi su ciascuna le varie divisioni, in questo modo tutto sarà sempre al posto giusto e non rischierai di correre rischi.