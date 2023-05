Bambini e cani, le regole fondamentali da seguire per evitare drammatiche conseguenze o spiacevoli inconvenienti

Se ti interessa sapere come far convivere bene bambini e cani e se hai un amico a quattro zampe in casa, impara queste 3 regole auree.

Bambini e cani. Un connubio felicissimo che può far bene ad entrambi. I cani giocano e si divertono e nel frattempo insegnano tanto ai bambini. Gli animali sono infatti degli insegnanti preziosi per quel che riguarda amore e rispetto. Un bambino che cresce con un cane intorno avrà un atteggiamento più aperto, accogliente ed empatico. Ma affinché la relazione cane-bambino funzioni i genitori devono ricordare di assumere determinati comportamenti. Scopriamo subito insieme quali sono.

Non c’è niente di più bello di vedere giocare i bimbi con gli animali. Molti bambini sviluppano con il proprio Fido poi un legame speciale, che è virtuoso e fa bene a entrambi. Ma deve esserci reciproco rispetto. Dunque servono delle regole e a metterle non possono essere altri che i genitori. Regole importanti per la sicurezza e il benessere.

Bambini e cani, le 5 regole per la convivenza perfetta

Veder crescere i bambini assieme ai loro fratelli a quattro zampe è un’esperienza magica ed educativa. Tuttavia la convivenza sotto lo stesso tetto, per essere sana deve essere incentrata su alcune regole. Ne abbiamo raccolte 3, le più importanti, da non dimenticare mai.

Gli animali, per via dello stretto rapporto che hanno con i bambini potrebbero non essere contenti di vedere altri bambini o anche adulti avvicinarsi ai piccoli di casa. Questo perché i cani hanno un istinto di protezione molto forte. I genitori però, con pazienza ed equilibrio, devono mettere dei freni a questo meccanismo per evitare delle eccessive reazioni di gelosia. Anche il comportamento contrario va scoraggiato, ovvero quello di possessività di un figlio verso il suo animale.

ovvero quello di possessività di un figlio verso il suo animale. Non bisogna mai sottovalutare i segnali che i cani, e tutti i nostri amici a quattro zampe, trasmettono tutti i giorni, pur senza pronunciare parole, per far sì che siano veramente i membri della famiglia. Il rischio infatti è quello di creare un rapporto sbilanciato a favore del bambino soprattutto se è piccolo. Verso i bimbi i genitori hanno un istinto innato di protezione ma il legame tra bambini e cani deve essere mirato quanto più possibile alla parità.

Proprio per la ragione che abbiamo appena spiegato ai cani deve essere garantita la massima libertà e il il bambino deve approcciarsi al cane in un modo pacato, proprio come potrebbe fare con un altro membro della famiglia. Non è il suo giocattolo! I genitori devono fare da moderatori in casa tra bambini e cani, perché sono due soggetti con una spiccata sensibilità.

Stando attenti a queste dinamiche ci sarà un clima sereno e un rapporto bello forte e pacifico tra bambini e cani.