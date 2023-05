Condizionatori d’aria: sono un pericolo per la salute e non per il motivo che pensi | Salva la tua famiglia

Attenzione a come usi il condizionatore! Se lo fai in questo modo rischi davvero grosso: ecco cosa devi sapere per evitare pericoli.

Anche se lentamente ci stiamo ormai avvicinando al periodo più caldo dell’anno. Già adesso in alcune regioni italiane è possibile godere di temperature miti, belle giornate e tutto ciò che la primavera porta con sé. Man mano ci avvieremo verso l’estate e si potrà finalmente dare il via a questa nuova stagione.

Nonostante l’estate sia una delle stagioni più amate da molti, non si può di certo negare che le sue temperature elevate e che si protraggono per settimane intere diventano una vera sofferenza per tutti. Basti pensare allo scorso anno, dove si è registrato un caldo anomalo per mesi interi senza mai dare un attimo di tregua. In questi casi ogni cosa diventa complicato e per cercare un minimo di refrigerio si cercherà aiuto nei condizionatori di casa.

Allarme condizionatore: se lo usi così stai mettendo in serio rischio la tua salute

I condizionatori sono senza dubbio una delle migliori invenzioni dell’ultimo secolo, grazie alla loro funzione ci aiutano a riscaldare casa nei mesi invernali e a rinfrescarla nei periodi particolarmente caldi. Ovviamente, affinché questo funzioni nel modo più giusto è importante tenere a mente dei passaggi fondamentali, che ti impediranno di correre rischi e di risparmiare in bolletta.

Esattamente come tutti gli altri elettrodomestici che hai in casa, anche il condizionatore ha bisogno di una pulizia periodica, in modo particolare se passa troppo tempo dall’ultima volta che l’hai utilizzato. Cosa ancora più importante, se la trascuri non solo rischi di consumare più energia, ma potrai anche andare incontro a fastidiosi problemi di salute.

Come ben sai, l’aria che viene messa in circolo dal condizionatore passa attraverso dei filtri, che trattengo le impurità e immettono aria pulita. L’accumulo di sporco e polvere in queste parti rischia alla lunga di portare alla formazione della muffa, che, se inalata può diventare un vero problema.

Ecco perché sarà importantissimo periodicamente eseguire una manutenzione e una pulizia del tuo condizionatore. Per farlo, ricorda di smontare e di lavare i filtri almeno una volta al mese, anche ogni paio di settimane se lo utilizzi con maggiore frequenza. Una volta smontati, immergili in una soluzione igienizzante e disinfettante, strofina delicatamente per rimuovere ogni tipo d’impurità e solo dopo averli asciugati attentamente potrai montarli. Una volta fatto questo, dedicati alla pulizia della parte esterna e in casi estremi anche del motore posto fuori. In questo modo eviterai spiacevoli conseguenze.